Thaman Dance To Kalavathi Song From Sarkaru Vaari Paata: మ్యూజిక్​ సెన్సేషన్​ తమన్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. తన మాస్​ బీజీఎంలతో ప్రేక్షకులను, అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తాడు. ఇటీవల 'అఖండ' సినిమాకు ఇచ్చిన తమన్​ బీజీఎం ఎంతగా ఆకట్టుకుందో తెలిసిందే. ఈ సినిమాలోని బీజీఎంకి సెపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ క్రియేట్​ అయిందని చెప్పడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. అయితే తమన్​ మ్యూజిక్​తోనే కాకుండా డ్యాన్స్​తో సైతం మ్యాజిక్​ చేశాడు.

ప్రస్తుతం తమన్​ సంగీతం అందించిన మరో సినిమా 'సర్కారు వారి పాట'. సూపర్​ స్టార్​ మహేశ్​ బాబు, కీర్తి సురేష్​ జోడిగా పరశురామ్​ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది ఈ సినిమా. ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్​ లిరికల్​ 'కళావతి సాంగ్'​ యూట్యూబ్​లో ట్రెండింగ్​లో దూసుకుపోతోంది. ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా రిలీజైన ఈ లిరికల్​ అత్యధిక వ్యూస్​తో దుమ్ములేపుతోంది. దీంతో నెటిజన్లే కాకుండా కీర్తి సురేష్​, మహేశ్​ బాబు కుమార్తె సితార సైతం ఈ సాంగ్​పై స్టెప్పులేసి అలరించారు.

తాజాగా తనే కంపోజ్​ చేసిన సాంగ్​కు స్టెప్పులేసి అబ్బురపరిచాడు తమన్​. శేఖర్​ మాస్టర్​తో కలిసి తనదైన స్టైల్​లో డ్యాన్స్ చేశాడు. ఈ పాటలో మహేశ్ బాబు వేసిన హుక్​ స్టెప్​ను వేసిన తమన్​ సోషల్​ మీడియాలో షేర్​ చేశాడు. ఆ వీడియో కాస్త ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతోంది. తమన్​ డ్యాన్స్​ స్టెప్పులపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.



#Siggggguthooooooooo !!!

Nannnnuu nennnneeaaaaaaa 😻🍭🎭🍭🎭🍭🎭💕💕 thanks to dear master @shekarmaster for joining me ▶️✨🎬

My love to Our Very Own #Superstar @urstrulyMahesh Gaaru 💃 #SensationalKalaavathi #KalaavathiMusicVideo #KalaavathiChallenge #SVPFirstSingle ❤️ pic.twitter.com/jmC1LUlfth

— thaman S (@MusicThaman) February 22, 2022