ముంబై: చిన్నారి పెళ్లి కూతురు నటుడు శివ(సిద్దార్థ్ శుక్లా), నేహా శర్మల రోమాంటిక్‌, ఎమోషనల్‌‌ సాంగ్‌ ‘దిల్‌ కో కరార్ ఆయా‌’ యుట్యూబ్‌ను షేక్‌ చేస్తోంది. నిన్న(శుక్రవారం) ఈ పాట యుట్యూబ్‌లో విడుదలైంది. విడుదలైన 9 గంటల్లోనే ఈ పాట 25 లక్షల వ్యూస్‌ సంపాదించి యుట్యూబ్‌లో‌‌ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. ‘దిల్‌ కో కరార్‌ ఆయా‌’ అంటూ సాగే ఈ పాట లింక్‌ను శుక్లా అభిమానుల కోసం శుక్రవారం ట్విటర్‌లో పంచుకున్నారు. ‘దీనిని మీరు ఇష్టపడతారని ఆశిస్తున్నాను... ఈ పాటపై మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు తెలపండి’ అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.

Hope you guys like it.. let me know...https://t.co/ZjYlePGHrv

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) July 31, 2020