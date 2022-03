ఏ మాయ చేశావే సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైన సమంత తక్కువకాలంలోనే స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది. చిలిపి నవ్వుతో కుర్రకారును పడేసిన ఈ భామ తెలుగులో ఎన్నో హిట్‌ సినిమాల్లో నటించింది. ఆ మధ్య ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌తో బాలీవుడ్‌లోనూ అడుగుపెట్టింది. ఇందులో ఆమె నటనకుగానూ విమర్శకుల నుంచి సైతం ప్రశంసలు అందుకుంది. అలాగే పుష్పలో ఆమె చేసిన ఊ అంటావా మావా.. ఉఊ అంటావా మావా.. ఐటం సాంగ్‌ అయితే ఓ రేంజ్‌లో హిట్టయింది.

ఎన్నో రికార్డులు బద్ధలు కొట్టిన ఈ సాంగ్‌ ఇప్పటికీ మార్మోగుతూనే ఉంది. తాజాగా క్రిటిక్స్‌ చాయిస్‌ అవార్డుల ఫంక్షన్‌కు హాజరైన సామ్‌ ఈ ఐటం సాంగ్‌పై స్పందించింది. 'ఊ అంటావా పాటకు ఇంత భారీ స్థాయిలో ఆదరణ లభిస్తుందని ఊహించలేదు. ఇది తెలుగు పాట అయినా కూడా పాన్‌ ఇండియా లెవల్‌లో హిట్టయింది. జనాలు అంతకుముందు నేను చేసిన సినిమాలన్నీ మర్చిపోయి, ఊ అంటావా మావా పాటలో చాలా బాగా చేశానని చెప్తున్నారు. ఇది నిజంగా సంతోషకరం' అని చెప్పుకొచ్చింది.

