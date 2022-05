ఫిదాతో అందరి మనసు దోచేసింది నేచురల్‌ బ్యూటీ సాయిపల్లవి. ప్రేక్షకుడి మనసుకు నచ్చే కథలే ఎంచుకుంటూ వరుస హిట్లు అందుకుంటోందీ బ్యూటీ. గతేడాది ‘శ్యామ్ సింగరాయ్’తో హిట్ అందుకున్న సాయిపల్లవి ఆ తర్వాత మరే ప్రాజెక్టుకూ గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇవ్వలేదు. నెలల గడుస్తున్నా తన కొత్త సినిమాలకు సంబంధించి ఎలాంటి అప్‌డేట్‌ రాకపోవడంతో త్వరలోనే పెళ్లికి రెడీ అయినట్లుందని ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి. తాజాగా ఈ వార్తలకు చెక్‌ పెట్టిందీ హీరోయిన్‌. తన కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది.

చాలాకాలంగా ఆమె ఒక సర్‌ప్రైజ్‌ను దాస్తోంది. నాకు తెలిసి ఈ సోమవారం అంటే మే 9న ఆమె మిమ్మల్ని చూడటానికి సిద్ధమైందనుకుంటున్నాను అంటూ ఓ ఫొటోను జత చేసింది. ఇందులో చీర కట్టుకున్న ఓ పల్లెటూరి యువతి బ్యాగు వేసుకుని గాల్లో ఎగురుతూ కనిపించింది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాలంటే మరో రెండు రోజులు ఆగాల్సిందే! ఇదిలా ఉంటే రానా, సాయిపల్లవి నటించిన విరాటపర్వం జూలై 1న రిలీజవుతోంది.

She’s a surprise, kept hidden for a while now! I think she’s ready to see you this Monday, the 9th of May🙈 pic.twitter.com/4wiaIqejqn

— Sai Pallavi (@Sai_Pallavi92) May 7, 2022