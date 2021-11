దర్శక ధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తోన్న చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌( ‘రౌద్రం.. రణం.. రుధిరం’). యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌లు హీరోలుగా వస్తోన్న ఈ మూవీని భారీ బడ్జెట్‏తో డీవీవీ ఎంటర్‏టైన్మెంట్స్.. పెన్ స్టూడియోస్.. లైకా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో బాలీవుడ్ బ్యూటీ అలియా భట్.. హాలీవుడ్ భామా.. ఒలివియా మోరీస్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజయ్ దేవగణ్ కూడా కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పోస్టర్స్, ఫస్ట్‌లుక్‌ అంచనాలను మరింత పెంచేశాయి.

దాదాపు షూటింగ్‌ను పూర్తిచేసుకున్న ఈ సినిమా జనవరి 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర ప్రమోషన్‌లో భాగంగా దీపావళికి ఆర్ఆర్ఆర్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయగా.. అది సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది చిత్ర యూనిట్. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలోని సెకండ్ సింగిల్ సాంగ్‏ను నవంబర్ 10న రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లుగా ప్రకటించింది. ‘బ్లాస్టింగ్ బీట్స్, హైవోల్జేజ్ డ్యాన్స్ నంబర్’ అనే క్యాప్షన్‌తో ‘నాటు నాటు’ అంటూ సాగే ఈ పాటను 10వ తేదిన రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎంఎం కీరవాణి స్వరాలు అందించిన ఈ సాంగ్‌ తెలుగు, తమిళ్‌, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో విడుదల చేయబోతున్నారు.

Blasting beats.. A High Voltage Dance number, on Nov 10th. 🕺🕺#NaatuNaatu #NaachoNaacho #NaattuKoothu #HalliNaatu #Karinthol💥💥@ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @mmkeeravaani @ajaydevgn @aliaa08 @RRRMovie @DVVMovies #RRRMovie pic.twitter.com/aZLKhzutlJ

