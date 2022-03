100 రోజులు పూర్తి.. సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్న ‘హను-మాన్‌’ టీమ్‌

వినూత్న కథలతో సినిమాని తెరకెక్కించి విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ వర్మ. ఆయన తాజాగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న సినిమా హానుమాన్‌. తేజ స‌జ్జ హీరోగా చేస్తున్న ఈ సినిమాని ప్రైమ్ షో ఎంటర్ టైన్మెంట్ పతాకంపై కె. నిరంజ‌న్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు. పాన్‌ ఇండియా చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో అమృత అయ్యర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఈ మూవీ 100 రోజుల షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుందని ఓ వీడియో ద్వారా మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

చాలా మంది ఈ చిత్రం కోసం కష్టపడుతున్నట్లు తెలిపారు. భారీ వీఎఫ్ఎక్స్ తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి అనుదీప్ దేవ్, హరి గౌరా, జై క్రిష్, కృష్ణ సౌరభ్ లు సంయుక్తంగా సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజమ్మ పాత్రలో వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్ నటిస్తున్నారు. తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీలోనూ ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

Thank you my cast & crew for bearing with me these 100 DAYS! ♥️

I promise to make this film worth all your efforts & handwork! 🙏🏼

HANU🔶MAN@tejasajja123 @Actor_Amritha @varusarath5 @Niran_Reddy @Chaitanyaniran @AsrinReddy @Primeshowtweets#HanuManTheOrigin pic.twitter.com/8cXNqOrubY

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) March 17, 2022