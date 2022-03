Shah Rukh Khan Shirtless Pic From Spain Shooting Goes Viral: బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌ దాదాపు మూడేళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత నటిస్తున్నాడు. సిద్దార్థ్ ఆనంద్ డైరెక్ష‌న్‌లో షారుక్‌ పఠాన్‌ అనే యాక్షన్‌ మూవీ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దీపికా పదుకొణె ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ప్రస్తుతం స్పెయిన్‌లో ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ షరవేగంగా జరుగుతుంది. ఈ సినిమా కోసం తెగ కష్టపడుతున్న షారుక్‌ లేటెస్ట్‌ ఫోటో ఒకటి లీక్‌ అయ్యింది.

ఇందులో కండలు తిరిగిన దేహంతో 8ప్యాక్స్‌ బాడీతో షారుక్‌ కనిపించాడు.షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో చొక్కా లేకుండా పొడవాటి జుట్టుతో షారుక్‌ దర్శనమిచ్చాడు. ఈ ఫోటో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్‌గా మారింది. షారుక్‌ 8ప్యాక్స్‌ బాడీని చూసి ఫ్యాన్స్‌ ఫిదా అవుతున్నారు. 57ఏళ్ల షారుక్‌ ఇప్పటికీ యంగ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తున్నారని, ఏజ్‌ ఈస్‌ జస్ట్‌ ఏ నెంబర్‌ అంటూ తెగ పొగిడేస్తున్నారు.

కాగా ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరిలో విడుదల కానుంది. మరోవైపు షారుక్‌ సొంతంగా SRK+ అనే ఓటీటీని నెలకొల్పుతున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అలాగే ఈ ఒటీటీ ప్లాట్‌ఫాం ద్వారా షారుక్‌ తన పఠాన్‌ మూవీని విడుదల చేయబోతున్నాడంటూ వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

Latst: Dammn Look By𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙆𝙝𝙖𝙣" 🥵

"𝘾𝙖𝙣 𝙔𝙤𝙪 𝘽𝙚𝙡𝙞𝙫𝙚 𝙈𝙚 𝙃𝙚 𝙄𝙨 56 🙂😎

" When @iamsrk Say, Age Is A Number.... Work Hard And It Will All Happen Well..💞

Now Look The Result 🥵

Age On Reverse Gear SRK Trolling Age Like King#ShahRukhKhan @iamsrkiannoor pic.twitter.com/z5wFNlqWZ6

— Nurjamal Sordar NooR (@iamsrkiannoor) March 15, 2022