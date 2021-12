కరోనా మహహ్మారి మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది. సామాన్యులు మొదలు సెలబ్రిటీల వరకు వరుసగా కోవిడ్‌ బారిన పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా సినీ ఇండస్ట్రీలో వరుసపెట్టి సినీ ప్రముఖులు కరోనా బారిన పడుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇప్పటికే కమల్‌ హాసన్‌, అర్జున్‌, బాలీవుడ్‌ భామ కరీనా కపూర్‌ కరోనా బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే.

తాజాగా టాలీవుడ్‌ హీరో మంచు మనోజ్‌కు కోవిడ్‌ సోకింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆయనే ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించాడు. ‘నాకు క‌రోనా పాజిటివ్ అని తేలింది. ఇటీవ‌ల న‌న్ను క‌లిసిన ప్రతి ఒక్కరు వెంట‌నే క‌రోనా ప‌రీక్ష‌లు చేయించుకోవాల‌ని కోరుతున్నా. ప్రతి ఒక్కరూ కరోనా పట్ల జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ప్రస్తుతం నేను బాగానే ఉన్నా. నా గురించి ఆందోళన అక్కర్లేదు. మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో ఆరోగ్యంగా తిరిగివస్తా. వైద్యులు, న‌ర్సులంద‌రికీ నేను ప్రత్యేకంగా కృత‌జ్ఞ‌త‌లు చెబుతున్నాను’అని మనోజ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Tested positive for #Covid. I request everyone who met me in the last week to get tested immediately and take necessary precautions.Don't worry about me.

I'm totally fine with all your love and blessings. thanking all the doctors and Nurses for the care 🙏🏼#COVID19 #CovidTesting pic.twitter.com/0dfM9GFVxq

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) December 29, 2021