తిరువనంతపురం (కేరళ): ప్రముఖ మలయాళ నటుడు, దర్శకుడు శ్రీనివాసన్‌ ఆస్పత్రిపాలయ్యారు. మార్చి 30న ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో కేరళలోని అపోలో అడ్‌లక్స్‌ ఆస్పత్రిలో జాయిన్‌ చేశారు. ఆయనకు బైపాస్‌ సర్జరీ చేసిన అనంతరం వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ట్రీట్‌మెంట్‌కు స్పందిస్తున్నారని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

కాగా శ్రీనివాసన్‌ నటుడు మాత్రమే కాదు రచయిత, డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌, నిర్మాత కూడా! దాదాపు 225 పైచిలుకు సినిమాల్లో నటించారు. కేరళ స్టేట్‌ ఫిలిం అవార్డులతో పాటు పలు పురస్కారాలను ఆయన సొంతం చేసుకున్నారు.

The veteran actor, writer and director #Sreenivasan is on ventilator support after a bypass surgery following heart issues. Wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/cFLbukBInU

