నాచురల్‌ స్టార్‌ నాని వివేక్‌ ఆత్రేయ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న సినిమా 'అంటే సుందరానికి'. కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అండ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో నాని సరసన మలయాళ బ్యూటీ నజ్రియా నజీమ్ నటిస్తోంది. తొలిసారి ఈ సినిమాతో నజ్రియా టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. దీంతో ఆమె లుక్‌ కోసం అంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో నజ్రియా లీలా థామస్‌గా నటించనుంది. తాజగా ఈమె లుక్‌ను రివీల్‌ చేయనున్నట్లు మూవీ టీం ప్రకటించింది. మార్చి 17న సాయంత్రం 4 గంటల 5 నిమిషాలకి నజ్రియా లుక్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ట్విట్టర్‌ వేదికగా పేర్కొన్నారు. మరి నాని, నజ్రియా కాంబినేషన్‌ ఎలా ఉంటుందన్నది చూడాల్సి ఉంది.

Aeeelllo! Ladies and gentlemen, obliging to your repeated requests of love, we will introduce our electric Charm⚡ #NazriyaFahadh as LEELA THOMAS on 17th March at 4:05 PM ❤️#AnteSundaraniki#ZerothLookOfLeela@NameisNani #VivekAthreya @oddphysce @nikethbommi @saregamasouth pic.twitter.com/HZcORNKg9g

