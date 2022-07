బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ సోహైల్‌, మోక్ష జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం లక్కీ లక్ష్మణ్‌. ఎ.ఆర్‌.అభి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దత్తాత్రేయ మీడియాపై హరిత గోగినేని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్‌ రావిపూడి రిలీజ్‌ చేశాడు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. దర్శకనిర్మాతలకు ఇది మొదటి సినిమా అయినా చక్కగా తెరకెక్కించారు. సోహైల్‌ నాకు బిగ్‌బాస్‌ నుంచి తెలుసు. తన నటన బాగుంటుంది. ఈ సినిమా గొప్ప విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పారు. అనిల్‌ రావిపూడి అన్న ఎంత బిజీగా ఉన్నా లక్కీ లక్ష్మణ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ లాంచ్‌ చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నాడు సోహైల్‌. ఈ చిత్రానికి అనూప్‌ రూబెన్స్‌ సంగీతం అందించాడు.

All smiles.. as director @AnilRavipudi garu launched the First Look of our #LuckyLakshman 💸

Launch video👇https://t.co/zdfqFmkCZO#LL #LLFirstLook💙@RyanSohel #ARABHI @GogineniHaritha @Mokksha06 @anuprubens @bhaskarabhatla @iandrewdop @beyondmediapres @Ticket_Factory pic.twitter.com/zvnlJNtxsU

— Dattatreya Media (@DattatreyaMedia) July 6, 2022