కరోనా కారణంగా గతేడాదే సినీ పరిశ్రమకు భారీగా దెబ్బ పడింది. సుమారు ఏడునెలల పాటు థియేటర్లు తెరుచుకునోలేదు. దీని ప్రభావం చాలాచోట్ల ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది. కానీ టాలీవుడ్‌ మాత్రం త్వరగానే కోలుకుంది. పలు సినిమాలు క్రాకింగ్‌ హిట్లు అందుకున్నాయి. ఉప్పెనలా జనం తరలిరావడంతో మంచిరోజులకు నాంది పడింది అనుకున్నారంతా.. కానీ అంతలోనే పరిస్థితులు మళ్లీ తలకిందులు అయ్యాయి.

ఈసారి కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ మరింత విజృంభిస్తుండటంతో థియేటర్లు మూసేయక తప్పలేదు. దీంతో ఈ నెలలో రిలీజ్‌ కావాల్సిన సినిమాలు వాయిదా బాట పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే నాగచైతన్య 'లవ్‌ స్టోరీ', దగ్గుబాటి రానా 'విరాటపర్వం' వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా బుల్లితెర యాంకర్‌ అనసూయ భరద్వాజ్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'థ్యాంక్‌ యు బ్రదర్'‌ కూడా థియేట్రికల్‌ రిలీజ్‌ను రద్దు చేసుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్‌ 30న థియేటర్లలో విడుదల చేయాలనుకున్నారు. కానీ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో మే 7న ఆహాలో రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు.

Get ready for a thrilling drama, with an unmissable twist! 🤩#ThankyouBrother World Premiere on May 7, only on #ahavideoIN.@anusuyakhasba @viraj_ashwin @monie_kaa @anishkuruvilla @Raparthy @sureshragutu1 @gunasekaran_gm @MaguntaSarath @JustOrdinaryEnt @adityamusic pic.twitter.com/XAsPKt8VIN

— ahavideoIN (@ahavideoIN) April 26, 2021