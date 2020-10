उन्होंने मुझसे कहा ' अमित जी you are ignoring me ' ! मित्र हैं मेरे , सोचा उत्तर दे दूँ - तो कहा मैंने : "भैया , 12 - 15 घंटे काम करने के बाद , केवल snoring का समय मिलता है , ignoring का नहीं " !!!! 🤣

A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan) on Oct 4, 2020 at 12:22am PDT