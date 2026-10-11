 బన్నీ- లోకేశ్‌ మూవీ ఆగిపోయిందా.. అసలు నిజమిదే..! | Allu Arjun and Lokesh Kanagaraj movie shelved this is the fact | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Allu Arjun: బన్నీ- లోకేశ్‌ మూవీ ఆగిపోయిందా.. అసలు నిజమిదే..!

Oct 11 2026 7:32 AM | Updated on Oct 11 2026 7:32 AM

Allu Arjun and Lokesh Kanagaraj movie shelved this is the fact

ఐకాన్ స్టార్ బన్నీ ప్రస్తుతం రాకాతో బిజీగా ఉన్నారు. అట్లీ డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.  ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్స్ అల్లు అర్జున్‌ లుక్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది.

ఈ సంగతి అటుంచితే బన్నీ తరువాత ప్రాజెక్ట్ లోకేశ్ కనగరాజ్‌తో చేయనున్నారు. వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న మూవీ ఇటీవల రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయిందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలొస్తున్నాయి. అయితే ఈ మూవీ ఆగిపోలేదని.. కేవలం లోకేశ్ ఫైనల్ నేరేషన్ బన్నీ తిరస్కరించాడని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఫస్ట్‌లో చెప్పిన కథకు.. ఫైనల్‌ నేరేషన్‌లో తేడా రావడంతోనే అల్లు అర్జున్‌ రీ రైట్‌ చేయమని చెప్పాడని తెలుస్తోంది. ఈ స్క్రిప్ట్ మార్చేందుకు లోకేశ్‌ 3 నెలల సమయం కూడా ఇచ్చాడని సమాచారం. ఈ పని త్వరగా పూర్తి చేస్తే లోకేశ్‌- బన్నీ కాంబోలో వస్తోన్న మూవీ పట్టాలెక్కనుంది. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ షాన్-ఎ-దక్కన్ కార్ ర్యాలీ ప్రారంభించిన నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరో విజయ్ దేవరకొండ (ఫోటోలు)
photo 4

అందాల అర్చన.. ఆకట్టుకుందిలా.. (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 11 -అక్టోబర్ 17)

Video

View all
Bring 50,000 Police No Fear Rahul Gandhi Open Challenge To PM Modi 1
Video_icon

2K కాదు 50K పోలీసులను తెచ్చుకో... మోదీకి రాహుల్ సవాల్
West Indies Break Record Highest Run Chase in T20I History Against India 2
Video_icon

భారత్ పై విండీస్ వరల్డ్ రికార్డ్
Nana Patekar Rejected Mahesh Babu's Varanasi Movie 3
Video_icon

వారణాసి స్టోరీ ఇంప్రెస్ చేయలేదా..? నానా పటేకర్ అందుకే రిజెక్ట్ చేసారా..!
HDFC Bank Cuts Loan Interest Rates 4
Video_icon

లోన్ ఉన్నవాళ్లకు పండగే! HDFC భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు
Sajjala Ramakrishna Reddy And Ponnavolu Sudhakar Reddy Key Comments On AP Local Body Elections 5
Video_icon

స్థానిక యుద్ధానికి సిద్ధం కండి... కార్యకర్త జోలికి ఎవరైనా వస్తే...
Advertisement
 