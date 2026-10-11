ఐకాన్ స్టార్ బన్నీ ప్రస్తుతం రాకాతో బిజీగా ఉన్నారు. అట్లీ డైరెక్షన్లో వస్తోన్న ఈ మూవీపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్స్ అల్లు అర్జున్ లుక్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా కనిపించనుంది.
ఈ సంగతి అటుంచితే బన్నీ తరువాత ప్రాజెక్ట్ లోకేశ్ కనగరాజ్తో చేయనున్నారు. వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న మూవీ ఇటీవల రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయిందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలొస్తున్నాయి. అయితే ఈ మూవీ ఆగిపోలేదని.. కేవలం లోకేశ్ ఫైనల్ నేరేషన్ బన్నీ తిరస్కరించాడని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఫస్ట్లో చెప్పిన కథకు.. ఫైనల్ నేరేషన్లో తేడా రావడంతోనే అల్లు అర్జున్ రీ రైట్ చేయమని చెప్పాడని తెలుస్తోంది. ఈ స్క్రిప్ట్ మార్చేందుకు లోకేశ్ 3 నెలల సమయం కూడా ఇచ్చాడని సమాచారం. ఈ పని త్వరగా పూర్తి చేస్తే లోకేశ్- బన్నీ కాంబోలో వస్తోన్న మూవీ పట్టాలెక్కనుంది.