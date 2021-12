ఇంతవరకు మనం జంతువులకు సంబంధించిన పలు రకాలు వీడియోలు చూశాం. తమ యజమానులను రక్షించే జంతువులను చూశాం. అయితే ఇక్కడ ఏనుగులు తమ సంరక్షకుడిని 14 ఏళ్ల విరామంతో చూడంటంతో ఏం చేశాయో చూడండి.

అసలు విషయంలోకెళ్లితే....సేవ్ ది ఎలిఫెంట్ ఫౌండేషన్ సహ వ్యవస్థాపకుడు డెరెక్ థాంప్సన్‌ 14 నెలలు తర్వాత తన సంరక్షణలో పెరిగిన ఏనుగులను ఒక నది వద్ద చూశాడు. అయితే ఆ ఏనుగులు తమ సంరక్షకుడిని చూడగానే ఆనందంతో ఆత్రంగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాయి. పైగా తమ కేర్‌టేకర్‌ని తొండాలతో చుట్టుముట్టి హగ్గ్‌లతో తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశాయి. అవి మనుషుల ఏ విధంగా తమ ప్రియమైన వారిని చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తే ఏవిధంగా ఆనందంగా దగ్గరకు వచ్చి ప్రేమగా ఆలింగనం చేసుకుంటారో అలాగే ఆ ఏనుగులు కూడా చేశాయి. ఈ మేరకు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోని బ్యూటెంగేబిడెన్ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. అంతేకాదు లక్షల్లో వ్యూస్‌, లైక్‌లు వచ్చాయి. మీరు కూడా ఓ లుక్‌ వేయండి.

Elephants reunite with their caretaker after 14 months..

Sound on pic.twitter.com/wSlnqyuTca

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 23, 2021