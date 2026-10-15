 అమెరికాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం | US Plane Crash Near Wisconsin Dells | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమెరికాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం

Oct 15 2026 8:53 AM | Updated on Oct 15 2026 8:53 AM

US Plane Crash Near Wisconsin Dells

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. విస్కాన్సిన్‌ రాష్ట్రంలోని విస్కాన్సిన్‌ డెల్స్‌ సమీపంలో ఓ చిన్న విమానం కుప్పకూలింది. ఈ దుర్ఘటనలో చిన్నారి సహా ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక, విమాన ప్రమాదంపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. విమానం రెక్కలపై మంచు పేరుకుపోవడం, ప్రతికూల వాతావరణం ప్రమాదానికి కారణమై ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

అధికారుల వివరాల ప్రకారం.. ఆరుగురు ప్రయాణించే సామర్థ్యమున్న సింగిల్‌ ఇంజిన్‌ పైపర్‌ పీఏ-46 మాలిబు విమానం కెన్‌షా నుంచి మెనోమోనీకి వెళ్తుండగా ప్రమాదానికి గురైంది. మంగళవారం రాత్రి(అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) సుమారు 9.30 గంటల సమయంలో విమానం కూలిపోయినట్లు అత్యవసర సేవలకు సమాచారం అందింది. మిర్రర్‌ లేక్‌ స్టేట్‌ పార్క్‌ సమీపంలోని డెల్లోనా ప్రాంతంలో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విమానం కూలినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రమాద సమయంలో ఆ ప్రాంతంలో వర్షం కురుస్తుండటంతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తుపాను కొనసాగుతోంది.

రెక్కలపై మంచు.. పైలట్‌ హెచ్చరిక!
విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించి కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విమానం సుమారు 24,000 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో రెక్కలపై మంచు పేరుకుపోతున్నట్లు పైలట్‌ ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోలర్‌కు సమాచారం ఇచ్చినట్లు అమెరికా జాతీయ రవాణా భద్రతా మండలి (NTSB) వెల్లడించింది. ఎత్తు తగ్గించేందుకు అనుమతి కోరగా.. ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌ అంగీకరించింది. ఆ తర్వాత విమానం వేగంగా కిందికి దిగుతూ కుడివైపు మలుపు తిరిగినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం సూచిస్తోంది. కొద్దిసేపటికే విమానంతో సంబంధాలు, రాడార్‌ ట్రాకింగ్‌ నిలిచిపోయాయి. రెక్కలపై మంచు పేరుకుపోవడం విమానం గాలిలో స్థిరంగా ప్రయాణించే సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయగలదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

ఇదీ చదవండి: పాక్‌ డబుల్‌ గేమ్‌.. దాయాది పిల్లిమొగ్గలు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయనగరం : నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశ్వీరాదం (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : ముత్యపుపందిరిపై సీతా స్వయంవరం అలంకారంలో శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో టీ20 జోష్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vallabhaneni Vamsi High Voltage Speech 1
Video_icon

బొచ్చు లెస్ కుక్క ఒకటి వచ్చి.. ఆఊరికి ఈఊరు ఎంతదూరమో.. ఈఊరుకి ఆఊరు అంతే దూరం
GD Nellore iTDP Murali Join YSRCP Party 2
Video_icon

స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికల వేళ TDP నుంచి YSRCP లోకి క్యూ కడుతున్న నేతలు
India vs West Indies 4th T20I Highlights 3
Video_icon

ఉప్పల్ లో విండీస్ విధ్వంసం.. భారత్ ఓటమి
YS Jagan Reaction On CJP Leaders Arrest 4
Video_icon

CJP నేతల అరెస్ట్ పై జగన్ రియాక్షన్
Seats Share High Drama In Kutami In AP Local Body Elections 2026 5
Video_icon

కూటమిలో సీట్ల హైడ్రామా.. బాబు Vs పవన్
Advertisement
 