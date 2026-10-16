వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్‌.. లైవ్‌ మరణశిక్ష ప్లాన్‌ రద్దు

అమెరికాలో సంచలనం రేపిన లైవ్ మరణశిక్ష ప్రతిపాదనపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారు. ఫోర్ట్ హుడ్ నరమేధం కేసులో దోషిగా తేలిన మాజీ ఆర్మీ మేజర్ నిడాల్ హసన్కు విధించిన మరణశిక్షను ప్రపంచమంతా చూసేలా లైవ్స్ట్రీమింగ్ చేయాలని రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ప్రతిపాదించారు. అయితే ఈ నిర్ణయంపై సొంత రిపబ్లికన్ పార్టీ నేతలు, మత పెద్దలు, ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. దీంతో లైవ్ ప్రసార ప్రతిపాదనను రద్దు చేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు.
అమెరికాలో మరణశిక్షను ప్రపంచమంతా ప్రత్యక్షంగా చూసేలా ప్రసారం చేయాలన్న ప్రతిపాదనకు బ్రేక్ పడింది. 2009లో ఫోర్ట్ హుడ్ సైనిక స్థావరంలో 13 మందిని కాల్చి చంపిన మాజీ ఆర్మీ మేజర్ నిడాల్ మాలిక్ హసన్కు డిసెంబర్ 3న ఫైరింగ్ స్క్వాడ్ ద్వారా మరణశిక్ష అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ ప్రక్రియను లైవ్స్ట్రీమింగ్ చేయాలని రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ప్రకటించడంతో అమెరికాలో రాజకీయ, నైతిక వివాదం మొదలైంది. సొంత రిపబ్లికన్ పార్టీ నేతల నుంచి కూడా వ్యతిరేకత వ్యక్తమవడంతో ట్రంప్ తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. అయితే హసన్కు మరణశిక్ష మాత్రం నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారమే అమలవుతుందని స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచానికి చూపిస్తే..
నేరాలకు పాల్పడేవారికి ఎదురయ్యే పరిణామాలను ప్రపంచం చూడాలని, అలాంటి ప్రసారం ఇతరులకు హెచ్చరికగా నిలుస్తుందని హెగ్సెత్ వాదించారు. ఉగ్రవాదులుగా భావించే వ్యక్తులపై అమెరికా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో అందరికీ తెలియాలన్నది ఈ ప్రతిపాదన వెనుక ఉద్దేశంగా ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే మరణశిక్షను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం ద్వారా నేరాలను అరికట్టగలమా? ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు తీసే ప్రక్రియను ప్రపంచానికి చూపించడం అవసరమా? అనే ప్రశ్నలు తెరపైకి వచ్చాయి.
ఈ ప్రతిపాదనపై ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సహా పలువురు రిపబ్లికన్ నేతలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. మత పెద్దలు కూడా వ్యతిరేకించారు. అమెరికన్లలో మెజారిటీ ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ఒపీనియన్ పోల్స్ సూచించాయి. దీంతో ఈ ప్రతిపాదనకు రాజకీయంగా, సామాజికంగా మద్దతు తగ్గింది.
ట్రంప్ ఏమన్నారంటే..
లైవ్ ప్రసారం వల్ల నేరాలకు భయపడేలా చేయవచ్చని తాను భావించినప్పటికీ, మంచి ఉద్దేశంతో ఆలోచించే చాలామంది మరణశిక్షను కళ్లారా చూడటానికి ఇష్టపడటం లేదని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ‘ట్రూత్ సోషల్’లో పేర్కొన్నారు. అందుకే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబోమని స్పష్టం చేశారు. అయితే బాధితుల కుటుంబాలకు మాత్రం ఇష్టమైతే మరణశిక్షను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలు న్యాయం జరగడాన్ని స్వయంగా చూడటానికి అర్హులని వ్యాఖ్యానించారు. అంటే, ప్రజలందరికీ ప్రసారం చేసే ప్రతిపాదనను రద్దు చేసినప్పటికీ, బాధితుల కుటుంబాల సమక్షంలో శిక్ష అమలు చేసే అవకాశాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
Trump Cancels Livestream of Fort Hood Attacker U.S. President Donald #Trump has cancelled plans to livestream the execution of Fort Hood attacker Nidal Hasan by firing squad following widespread global criticism. #Trump stated that many well-meaning individuals preferred not to watch the event, despite previously defending it as a deterrent.
— Daily Euro Times (@dailyeurotimes) October 16, 2026
హెగ్సెత్తో విభేదాలా?
ట్రంప్ నిర్ణయం రక్షణ మంత్రి హెగ్సెత్కు ఎదురుదెబ్బగా కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చింది ఆయనే. ట్రంప్ కూడా గతంలో లైవ్ ప్రసారానికి మద్దతు తెలిపినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మాత్రం వెనక్కి తగ్గారు. అధ్యక్షుడు, రక్షణ మంత్రి మధ్య బహిరంగంగా అభిప్రాయ భేదం కనిపించడం అరుదైన పరిణామంగా విశ్లేషణలు వెలువడ్డాయి.
అయితే ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయన్న ప్రచారాన్ని పెంటగాన్ తోసిపుచ్చింది. ట్రంప్ నిర్ణయంపై హెగ్సెత్ మద్దతు తెలిపారని, ఇద్దరూ ఒకే అభిప్రాయంతో ఉన్నారని పెంటగాన్ ప్రతినిధి సీన్ పార్నెల్ వెల్లడించారు. ఈ ప్రకటనతో వివాదాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, లైవ్ ప్రసార ప్రతిపాదన వెనక్కి తీసుకోవడం మాత్రం స్పష్టమైన పరిణామం
ఆనాడు ఏం జరిగిందంటే..
నిడాల్ హసన్ అమెరికా సైన్యంలో మానసిక వైద్యుడిగా పనిచేశారు. 2009 నవంబర్ 5న టెక్సాస్లోని ఫోర్ట్ హుడ్ సైనిక స్థావరంలోని వైద్య కేంద్రంలో కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో 13 మంది మరణించగా, మరో 32 మంది గాయపడ్డారు. కాల్పుల సమయంలో పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో హసన్ గాయపడి నడుము కింది భాగం పక్షవాతానికి గురైంది. అప్పటి నుంచి వీల్చైర్కే పరిమితమయ్యారు.
ఈ కేసులో 2013లో సైనిక న్యాయస్థానం హసన్ను దోషిగా తేల్చింది. ముందస్తు ప్రణాళికతో హత్యలకు పాల్పడినందుకు మరణశిక్ష విధించింది. ఇప్పుడు ఆ శిక్షను ఫైరింగ్ స్క్వాడ్ ద్వారా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. డిసెంబర్ 3న శిక్ష అమలుకు సంబంధించిన న్యాయపరమైన సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు.
మరణశిక్షపై మరోసారి చర్చ
అమెరికాలో మరణశిక్ష అమలుపై ఇప్పటికే చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల టెన్నెసీలో క్రిస్టా పైక్కు ప్రాణాంతక ఇంజెక్షన్ ద్వారా మరణశిక్ష అమలు చేసే ప్రయత్నం విఫలమైందన్న వార్తలు కూడా ఈ అంశంపై దృష్టిని పెంచాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరణశిక్షను లైవ్ ప్రసారం చేయాలన్న ప్రతిపాదన మరింత వివాదాస్పదంగా మారింది.
మొత్తానికి, హసన్కు మరణశిక్ష విధించడం కొత్త పరిణామం కాదు. కానీ ఆ శిక్షను ప్రపంచమంతా చూసేలా ప్రసారం చేయాలన్న ఆలోచనే అమెరికాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. రాజకీయ నాయకులు, మత పెద్దలు, ప్రజల నుంచి వచ్చిన వ్యతిరేకత నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఆ ప్రతిపాదనను వెనక్కి తీసుకున్నారు. లైవ్ మరణశిక్షతో కఠిన సందేశం ఇవ్వాలన్న ప్రయత్నం చివరకు వివాదంతో ఆగిపోయింది.
ఇదీ చదవండి: ఆలయంపై దాడి కుట్ర భగ్నం.. సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి