అలాస్కా విమాన ప్రమాదం, మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం

అలాస్కా ఎయిర్‌లైన్స్ ASA 1282 విమానంలో ఊహించని పరిణామంలో ప్రయాణీకులు అందరూ ప్రాణాలతో సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనలో మరో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన కూడా నమోదైంది. అలాస్కా ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం నుండి 16వేల అడుగుల కింద పడిపోయిన ఆపిల్ ఐఫోన్ చిన్న గీత కూడా పడకుండా , చెక్కు చెదరకుండా ఉండటం విశేషంగా నిలిచింది.

పోర్ట్‌లాండ్‌కు చెందిన సీనాథన్ బేట్స్ ఈ విషయాన్ని ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. విమానం శిధిలాలను గుర్తించిన ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న బార్న్స్ రోడ్‌లో నడుస్తున్నప్పుడు రోడ్డు పక్కన ఐఫోన్‌ను కనుగొన్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు ఎన్టీఎస్‌బీ సమాచారం ప్రకారం ఆ ఘటనలో కనుగొన్న రెండో ఐఫోన్‌ అని, కానీ డోర్‌ మాత్రం దొరకలేదు అంటూ కమెంట్‌ చేశారు. దీంతో ఈ వార్త సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అటు దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్యర్యం వ్యక్తం చేశారు.

16వేల అడుగుల ఎత్తునుంచి పడినా దానికి గీతలు పడలేదని, కవర్ , స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్ చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయని బేట్స్ వెల్లడించారు. ఐఫోన్ ఎయిర్‌ప్లేన్ మోడ్‌లో ఉందని , దానిని కనుగొన్నప్పుడు అన్‌లాక్ చేసినట్టు వెల్లడించారు. ఈ సమాచారాన్ని ఎన్‌టీఎస్‌బీ ఇచ్చినట్లు ట్విటర్‌(ఎక్స్‌)లో షేర్‌ చేశారు. దీన్ని అలాస్కా ఎయిర్‌లైన్ ప్యాసింజర్‌కు చెందినదని నిర్ధారించారు. అయితే ఇది ఏ మోడల్ ఐఫోన్‌ అనే వివరాలు అందుబాటులో లేవు.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd