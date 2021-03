తొలిడోసును తీసుకున్న మలయాళ సూపర్‌ స్టార్‌

బెంగళూరు: కోవిడ్‌ వ్యాక్సినేషన్‌లో భాగంగా మలయాళ సూపర్‌ స్టార్‌ మోహన్‌లాల్‌(60) బుధవారం ఉదయం బెంగళూరులోని అమృత ఆసుపత్రిలో తొలి డోసు తీసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ట్విటర్‌లో తన ఫాలోవర్స్‌తో పంచుకున్నారు. టీకా తీసుకున్న చిత్రాలను షేర్‌ చేశారు. అంతేకాదు ఎలాంటి సందేహం లేకుండా అర్హులైన వారంతా టీకా తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ సందర్బంగా కోవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌ తయారీలో భాగమైన కంపెనీలకు, భారత ప్రభుత్వానికి, వైద్య సిబ్బందికి ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

కాగా మోహన్‌లాల్‌ తాజా చిత్రం దృశ్యం 2 గత నెలలో అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో విడుదలై ఘనవిజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే .జార్జ్‌ కుట్టిగా నటించిన మోహన్‌ లాల్‌ నటనకు విమర్శకులు , ప్రేక్షకుల నుంచి మన్ననలను పొందారు. మరోవైపు బరోజ్ సినిమాతో మోహన్‌లాల్‌ డైరక్టర్‌గా అవతారమెత్తారు. ప్రస్తుతం ఆయన బరోజ్‌ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో రిలీజ్‌కానుందని తెలుస్తోంది.

Took the First Shot of Covid Vaccine from Amrita Hospital. I thank GOI ,companies which are producing the Vaccine & the Medical fraternity, including hospitals, for the assistance in d Vaccination Drive.@narendramodi @drharshvardhan @vijayanpinarayi #Shylajateacher @ICMRDELHI pic.twitter.com/bmkciwiTDQ

— Mohanlal (@Mohanlal) March 10, 2021