టర్బో ప్రాసెసర్‌, భారీ కెమెరా, అతితక్కువ ధర: ‘వివో టీ1ఎక్స్‌’

సాక్షి, ముంబై: మొబైల్‌ మేకర్‌ వివో తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను భారత మార్కెట్లో లాంచ్‌ చేసింది. T-సిరీస్‌లో కొత్త వెర్షన్‌ను బడ్జెట్ ధరలో కస్టమర్లకు అందించనుంది. వివో టీ1 ఎక్స్‌ పేరుతో, మూడు వేరియంట్లలో ఈ మొబైల్‌ను బుధవారం తీసుకొచ్చింది. వివో టీ1 ఎక్స్‌ బేసిక్‌ మోడల్‌ ధరను ధర రూ. 11,999గా ఉంచింది.

వివో టీ1 ఎక్స్‌ ఫీచర్లు

6.58 అంగుళాల FHD+ డిస్‌ప్లే

క్వాల్కం స్నాప్‌డ్రాగన్ 680 చిప్‌సెట్

ఆండ్రాయిడ్ 12 OS

50MP డ్యూయల్ కెమెరాలు

8MP సెల్ఫీ కెమెరా

5000mAh బ్యాటరీ ,18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్

ధరలు, లభ్యత

4 జీబీ ర్యామ్‌+ 64జీబీ స్టోరేజ్‌ రూ. 11,999,

4 జీబీ ర్యామ్‌ + 128జీబీ స్టోరేజ్‌ రూ. 10,999

6 జీబీ ర్యామ్‌ + 128జీబీ స్టోరేజ్‌రూ. 14,999

గ్రావిటీ బ్లాక్ , స్పేస్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లభ్యం. ఫ్లిప్‌కార్ట్ వివో ఇ-స్టోర్ ద్వారా జూలై 27వ తేదీ నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటలనుంచి కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉండనుంది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు కార్డుల కొనుగోళ్లపై రూ. 1,000 తక్షణ తగ్గింపును అందిస్తుంది.

Arm yourself with the all-new #vivoT1x that gets you, and your action-packed life! Take your gaming experiences to the max with Turbo Snapdragon 680 Processor, while you stay uber cool with the Segment’s First Turbo 4 Layer Cooling System.​

Sale starts 27th July on @Flipkart pic.twitter.com/YhIlm5MQye

— Vivo India (@Vivo_India) July 20, 2022