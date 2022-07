సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: బిలియనీర్‌, టెస్లా సీఈవో ఈలాన్‌ మస్క్‌ తొమ్మిది మంది సంతానం వార్తలపై ట్విటర్‌ద్వారా స్పందించారు. అంత కంతకూ తరిగిపోతున్న జనాభా సంక్షోభానికి సాయంగా తన వంతు కృషి చేస్తున్నా అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. తగ్గిపోతున్న జననాల రేటు సివిలైజేషన్‌కు అతిపెద్ద ప్రమాదమని పునరుద్ఘాటించారు. అంతేకాదు రాసి పెట్టుకోండి! ఇదొక చేదు నిజం అని ట్వీట్‌ చేశారు.

అంగారక గ్రహంపై ప్రస్తుతం జనాభా సున్నా అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఎక్కువ మంది పిల్లలతో పెద్ద కుటుంబాలు ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పటికే బిగ్‌ ఫ్యామిలీ వున్న వారికి అభినందనలు అని పేర్కొనడం విశేషం. అమెరికా ఫెర్టిలిటీ రేటు 50 సంవత్సరాల స్థిరమైన స్థాయిల కంటే తక్కువగా ఉందన్న రిపోర్ట్‌ను పిన్‌ చేశారు.

Mark my words, they are sadly true

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022