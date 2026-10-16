 అమెరికా గ్రీన్ కార్డుల వివాదం.. బ్రాడ్ స్మిత్ హెచ్చరిక! | Microsoft President Warns Green Card Curbs Could Hurt US Tech | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమెరికా గ్రీన్ కార్డుల వివాదం.. బ్రాడ్ స్మిత్ హెచ్చరిక!

Oct 16 2026 7:53 AM | Updated on Oct 16 2026 8:05 AM

Microsoft President Warns Green Card Curbs Could Hurt US Tech

అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగులకు గ్రీన్ కార్డులు ఇచ్చే విషయంలో.. ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు టెక్ రంగంలో చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా భారతీయ ఐటీ ఉద్యోగులపై ఈ నిర్ణయాల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనే ఆసక్తి నెలకొంది. దీనిపై మైక్రోసాఫ్ట్ అధ్యక్షుడు బ్రాడ్ స్మిత్ స్పందించారు.

బ్రాడ్ స్మిత్ హెచ్చరిక
గ్రీన్ కార్డుల విషయంలో అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయంపై బ్రాడ్ స్మిత్ ఆందోళనను వ్యక్తం చేశారు. విదేశీ ఉద్యోగులకు అమెరికాలో శాశ్వతంగా స్థిరపడే అవకాశాలను తగ్గిస్తే.. భవిష్యత్తులో టెక్నాలజీ రంగం నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఎందుకంటే.. అమెరికాలోని టెక్ కంపెనీలు ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను నియమించుకుంటాయి. అలాంటి వారికి అవకాశాలు తగ్గిస్తే.. వారు ఇతర దేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో అమెరికా కంపెనీలు నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగులను కోల్పోవచ్చని స్మిత్ అభిప్రాయపడ్డారు.

జేడీ వాన్స్ ఆరోపణ
మైక్రోసాఫ్ట్ హెచ్-1బీ వీసా విధానాన్ని దుర్వినియోగం చేసిందని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఆరోపించారు. దీనిపై స్పందించిన బ్రాడ్ స్మిత్ ఆ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించారు. తమ కంపెనీ విదేశీ ఉద్యోగులకు తక్కువ జీతాలు ఇస్తుందనే వాదనను కూడా ఆయన అంగీకరించలేదు. ఉద్యోగి ఏ దేశానికి చెందినవారైనా, వారి ఇమ్మిగ్రేషన్ స్థితితో సంబంధం లేకుండా ఒకే విధమైన వేతన వ్యవస్థను అనుసరిస్తామని ఆయన వివరించారు.

9000 మంది అమెరికన్లను ఉద్యోగాలు
అంతేకాకుండా.. మైక్రోసాఫ్ట్ గత ఏడాది 9,000 మందికి పైగా అమెరికాలో జన్మించిన ఉద్యోగులను నియమించుకుందని స్మిత్ తెలిపారు. కాబట్టి.. విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకుంటున్నామనే కారణంతో అమెరికా పౌరులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం లేదని భావించడం సరికాదని ఆయన చెప్పాలనుకున్నారు.

గ్రీన్ కార్డు వివాదం.. భారతీయ ఐటీ ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఎందుకంటే చాలా మంది భారతీయ నిపుణులు H-1B వీసాల ద్వారా అమెరికాలో పనిచేస్తున్నారు. వారిలో చాలామంది భవిష్యత్తులో గ్రీన్ కార్డు పొంది అక్కడే స్థిరపడాలని ఆశిస్తారు. కానీ.. గ్రీన్ కార్డు ప్రక్రియపై ఆంక్షలు విధిస్తే సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో విజయ్ - రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : సర్వభూపాల వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి (ఫొటోలు)
photo 3

చీరకట్టులో నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 4

వియ‌త్నాంలో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani First Reaction After Announced As A Visakha Mayor Candidate 1
Video_icon

విశాఖ మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తరువాత వరుదు కళ్యాణి ఫస్ట్ రియాక్షన్
Vallabhaneni Vamsi Satirical Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

అడ్డంగా నామాలు, తడి బట్టలు.. ధర్మాన్ని, మతాన్ని కాపాడుతా అంటూ.. పవన్ పై వల్లభనేని వంశీ సెటైర్లు
TDP Minister Ramprasad Reddy Shocking Audio Leak 3
Video_icon

Audio Leak: మీతో గెలవలేం.. దయచేసి పోటీ చేయొద్దు.. YSRCP లీడర్ తో మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి
Nara Lokesh Big Shock To Pawan Kalyan 4
Video_icon

పవన్ పరువు పాయే.. పావలా సీట్లు కూడా ఇవ్వని లోకేష్.. జనసేన జీరో
YSRCP Mayor Candidates List Announced 5
Video_icon

YSRCP మేయర్ అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల
Advertisement
 