ఎలన్‌ మస్క్‌ డ్యాన్స్‌.. సోషల్‌ మీడియా షేక్‌!

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడు ఏం చేసినా క్రేజీగానే ఉంటుంది. అందులోనూ సామాజిక కట్టుబాట్లను నిరంతరం ప్రశ్నించే వ్యక్తి అయితే వచ్చే అటెన్షన్‌ వేరే లెవల్‌లో ఉంటుంది. వివాస్పద వ్యాఖ్యలు, చర్చలతో ఎప్పుడు వార్తల్లో ఉండే ఎలన్‌ మస్క్‌ మరోసారి సోషల్‌ మీడియాను షేక్‌ చేస్తున్నాడు.

గిగాఫ్యాక్టరీ కాన్సెప్టుతో అతి పెద్ద ప్రొడక‌్షన్‌ ఫ్యాక్టరీలను నిర్మిస్తున్నాడు ఎలన్‌ మస్క్‌. తాజాగా జర్మనీలో టెస్లా కార్లకు సంబంధించిన గిగా ఫ్యాక్టరీని 2022 మార్చి 22న ఎలన్‌ మస్క్‌ ప్రారంభించాడు. ఈ సందర్భంగా టెస్లా గిగాఫ్యాక్టరీలో ఉత్పత్తైయిన మోడల్‌ వై కారు పక్కన నిల్చుని ఎలన్‌ మస్క్‌ డ్యాన్స్‌ చేశారు. ఒక్కసారిగా ఎలన్‌ మస్క్‌ డ్యాన్స్‌ చూసిన అక్కడి వారు కేరింతలు, చప్పట్లతో మరింత ఉత్సాహాపరిచారు. ఎలన్‌ మస్క్‌ మూవ్‌మెంట్స్‌ను క్యాచ్‌ చేసేందుకు వచ్చిన డ్రోన్‌ కెమెరాను చూసి మస్క్‌ మరింతగా రెచ్చిపోయారు. డ్రోన్‌ ముందుకెళ్లి మరీ చిందులాడారు.

ఎలన్‌ మస్క్‌ డ్యాన్స్‌ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. చాలా మంది డ్యాన్స్‌ వీడియో క్లిప్స్‌లను షేర్‌ చేస్తున్నారు. మరికొందరు షాంగై గిగా ఫ్యాక్టరీ డ్యా‍న్స్‌ వీడియోను పోస్ట్‌ చేస్తూ.. రెండింటిలో ఏదీ బాగుందో చెప్పాలంటూ కోరుతున్నారు.

Shanghai vs Berlin@elonmusk dance, which one is better? pic.twitter.com/WcioxBiWT1

— Jay in Shanghai 🇨🇳 (@JayinShanghai) March 23, 2022