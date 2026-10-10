జైల్లో పెట్టినా నా పోరాటం ఆపను: ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి

సాక్షి, కర్నూలు: వైఎస్సార్సీపీ ఆలూరు ఎమ్మెల్యే బుసినె విరుపాక్షికి భారీ ఊరట లభించింది. చిప్పగిరి ఘర్షణకు సంబంధించి నమోదైన కేసుల్లో హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో ఆయన జైలు నుంచి బయటకు వచ్చారు. విరుపాక్షితో పాటు ఆయన తమ్ముడు శ్రీరాములు, కుమారుడు చంద్రశేఖర్, మరో 25 మంది కూడా విడుదలయ్యారు.
శనివారం ఉదయం విరుపాక్షి విడుదల సందర్భంగా కర్నూలు జైలు వద్ద కోలాహలం కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్వీ మోహన్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే కంగాటి శ్రీదేవి, ఇతర పార్టీ నేతలు విరుపాక్షికి, ఇతరలకు స్వాగతం పలికారు.
నా పోరాటం ఆపను.. ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి
కష్టకాలంలో తనకు, తన కుటుంబానికి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అండగా ఉన్నారని వైఎస్సార్సీపీ ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరుపాక్షి అన్నారు. చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్ కుట్రలు చేసి తనపై అక్రమ కేసులు పెట్టించి 69 రోజులు జైలులో నిర్బంధించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కార్యకర్తను పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన తనపై కేసులు పెట్టారని, టీడీపీ నేతకు చెందిన భార్య బట్టలను భర్తే చించి తనపై అబద్ధపు ఆరోపణలు చేశారని విమర్శించారు. ఆ వీడియో అసత్యమని ప్రజలకు తెలిసిపోయిందన్నారు. డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్, ఆలూరు టీడీపీ ఇన్చార్జి వైకుంఠ జ్యోతి, మంత్రి నారా లోకేశ్, చంద్రబాబు తనపై కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు.
వాల్మీకులపై చంద్రబాబు వివక్ష చూపుతున్నారని, వారిని ఓటు బ్యాంకుగా వాడుకుంటున్నారని విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వాల్మీకులకు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలుగా అవకాశాలు కల్పించి జగన్ పెద్దపీట వేశారని పేర్కొన్నారు. తనపై అక్రమ కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులపై న్యాయపోరాటం చేస్తామని విరుపాక్షి స్పష్టం చేశారు.
అక్రమ కేసులతో..
కర్నూలు జిల్లా చిప్పగిరిలో ఆగస్టు 1న చోటుచేసుకున్న ఘర్షణకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే విరుపాక్షితోపాటు పలువురిపై అక్రమ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ, హత్యాయత్నం, వాహనాలపై దాడికి సంబంధించిన ఆరోపణలతో మూడు కేసులు నమోదు చేశారు. అనంతరం ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసి కర్నూలు జిల్లా జైలుకు తరలించారు.
ఆ సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి సహా పార్టీ కేడర్ మొత్తం విరుపాక్షికి అండగా నిలబడింది. తప్పుడు కేసులపై న్యాయపోరాటం కొనసాగుతుందని ప్రకటించింది. అలా సుమారు 69 రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్న ఆయనకు తాజాగా హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. కోర్టు విధించిన షరతులకు అనుగుణంగా ఆయన విడుదలయ్యారు.
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