 మా ఇంటి దగ్గర బస్సు ఆపవా..! | TDP Leader Attacks RTC Driver in Krishna District for Not Stopping Bus | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మా ఇంటి దగ్గర బస్సు ఆపవా..!

Aug 29 2025 12:02 PM | Updated on Aug 29 2025 12:07 PM

TDP leader Jampana Venkateswara Rao abused an RTC driver

ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌పై టీడీపీ నాయకుని దౌర్జన్యం 

వీడియో తీస్తున్న కండక్టర్‌పై కూడా దాడి 

చిలకలపూడి (మచిలీపట్నం): కృష్ణా జిల్లా పామర్రు నియోజకవర్గం నిమ్మకూరు గ్రామంలోతన ఇంటి వద్ద బస్సు ఆపలేదని ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ను ఆ గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ నేత, మాజీ స­ర్పంచ్‌ జంపాన వెంకటేశ్వరరావు దుర్భాషలాడాడు. అంతటి­తో ఆగకుండా డ్రైవర్‌ సీటు నుంచి అతడిని కిందకు లాగేందు­కు యతి్నంచాడు. బస్సు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపబోమని, రి­క్వెస్ట్‌ స్టాప్‌లు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఆపుతామని డ్రైవర్‌ ఆ నా­య­కుడికి చెబుతున్నా వినిపించుకోకుండా డ్రైవర్‌పై దాడి చేశా­డు. 

ఈ ఘటనను వీడియో తీస్తున్న కండక్టర్‌పై కూడా దాడి చేసేందుకు వెంకటేశ్వరరా­వు ప్రయత్నించాడు.టీడీపీ నేత దౌర్జన్యంపై ఆర్టీసీ ఉ­ద్యో­గులు ఆగ్ర­హం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  డ్రైవర్, కండక్టర్‌కు టీడీపీ నేత క్షమాపణ చె­ప్పాలని, లేకపోతే తమ సంఘాల తరఫున క్షమాపణ చెప్పేంత వరకు ఉద్యమిస్తామని ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సంఘ నాయకులు హెచ్చరించారు. ఈ ఘటనపై పామర్రు పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేస్తారా, లేదా కూటమి నాయకుల సిఫార్సులకు తలొగ్గి రాజీ ప్రయత్నాలు చేస్తారా అనేది వేచి చూడాల్సిందే. 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చూడముచ్చటగా హీరోయిన్ నభా నటేశ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 2

'పుష్ప 2' క్లైమాక్స్ థీమ్‌తో గణేష్ మండపం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 5

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP MLC Parvathareddy Chandrasekhar Reddy Reaction On House Arrest 1
Video_icon

తలలు నరుకుతామంటే చూస్తూ.. హౌస్ అరెస్ట్ పై చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కౌంటర్
TDP Leaders Protest Against MLA Bandaru Sravani 2
Video_icon

ఎమ్మెల్యే శ్రావణి మాకొద్దు.. టీడీపీలో తిరుగుబాటు
TDP Leader Illegal Belt Shops In Srikalahasti 3
Video_icon

మా నాన్నను చంపొద్దు..!
Russia Made Suicide Boat Attack On Ukraine Ship 4
Video_icon

సూసైడ్ బోట్ తో ఉక్రెయిన్ నిఘా నౌకను పేల్చేసిన రష్యా
Prabhas In Villain Role For Prashanth Varmas Next 5
Video_icon

నెక్స్ట్ మూవీలో విలన్ గా ప్రభాస్.. ?

Advertisement
 