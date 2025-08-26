 ఖైరతాబాద్‌ విశ్వశాంతి మహా గణపతి..రేపటి నుంచి దర్శనం (ఫొటోలు) | Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos Gallery Viral | Sakshi
ఖైరతాబాద్‌ : నేత్రోనిలనంతో మహాశక్తి గణపతికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ (ఫొటోలు)

Aug 26 2025 7:49 AM | Updated on Aug 26 2025 8:49 AM

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos1
1/16

శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి విగ్రహానికి సోమవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు కంటి పాపను అమర్చి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశారు శిల్పి చిన్నస్వామి రాజేంద్రన్‌.

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos2
2/16

విగ్రహాన్ని పూర్తిగా మట్టితోనే చేశామని, ఈసారి మహాగణపతిని దర్శించుకునే భక్తులకు అన్ని విఘ్నాలు తొలగిపోవడంతో పాటు విశ్వశాంతి నెలకొనేందుకే విశ్వశాంతి మహా గణపతిగా నామకరణం చేసినట్లు విఠల్‌ శర్మ సిద్ధాంతి తెలిపారు.

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos3
3/16

ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతికి సోమవారం సాయంత్రం ఆగమన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు.

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos4
4/16

ఈ సందర్భంగా స్కూలు విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేకంగా మరాఠా బ్యాండ్‌ ప్రదర్శన ఆకట్టుకున్నాయి. మహిళలు సంప్రదాయ దుస్తులు, తలపాగాలు ధరించి బ్యాండ్‌ వాయిస్తూ మహాగణపతి ఆగమనానికి స్వాగతం పలికారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos5
5/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos6
6/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos7
7/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos8
8/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos9
9/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos10
10/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos11
11/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos12
12/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos13
13/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos14
14/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos15
15/16

Khairatabad Ganesh 2025 Vishwashanti Mahashakti Ganapati Photos16
16/16

# Tag
khairatabad KHAIRATABAD Ganapathy khairatabad ganesh vinayaka chavithi CELEBRATIONS Ganesh Chaturthi photo gallery
