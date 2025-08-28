 ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే ఫంక్షన్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు) | Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కమెడియన్‌ ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)

Aug 28 2025 8:52 PM | Updated on Aug 28 2025 8:52 PM

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos1
1/14

కమెడియన్‌ ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డేను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్‌ చేశాడు.

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos2
2/14

ఈ ఫంక్షన్‌కు నటుడు సాయికుమార్‌, యాంకర్‌ అనసూయ సహా పలువురు సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు.

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos3
3/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos4
4/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos5
5/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos6
6/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos7
7/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos8
8/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos9
9/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos10
10/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos11
11/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos12
12/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos13
13/14

Actor Dhanraj son Birthday celebrations Photos14
14/14

# Tag
Actor Dhanraj Son birthday CELEBRATIONS Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే ఫంక్షన్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రముఖ యాంకర్, బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ వ్యాపారవేత్తతో ఏడడుగులు (ఫోటోలు)
photo 3

గణపతి బప్పా మోరియా..ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో ఎలిగెంట్‌గా జాన్వి (ఫోటోలు)
photo 4

కోలీవుడ్‌ క్యూట్‌ కపుల్‌ స్నేహ- ప్రసన్నకుమార్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి కొత్త చిత్రం.. కొరియా నుంచి హీరోయిన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
CT Scan Radiation Risks and Benefits 1
Video_icon

CT స్కాన్‌తో క్యాన్సర్ ముప్పు?
CM Revanth Reddy Holds Areal Survey Along With Minister Uttam Kumar Reddy In Flooded Areas 2
Video_icon

Flooded Areas: సీఎం రేవంత్ ఏరియల్ సర్వే..
Vaddepally Ramesh Incident Ramesh Wife And Sister Emotional 3
Video_icon

Nalgonda: రమేష్ అనే వ్యక్తిని దారుణంగా హత్య చేసిన దుండగులు
YSRCP Leaders Warning to TDP MLA Kavya Krishna Reddy 4
Video_icon

మీలాగా పిరికిపందలు అనుకుంటున్నావా ఇది జగనన్న సైన్యం..
TDP Ex Sarpanch Attack On Bus Conductor 5
Video_icon

నిమ్మకూరులో ఆర్టీసీ బస్సుపై టీడీపీ నాయకుల దాడి
Advertisement