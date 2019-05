కోల్‌కతా : కోల్‌కతాలోని ఓ ఫ్లైవుడ్‌ షాప్‌లో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వివరాలు.. కోల్‌కతా పార్క్‌ సర్కస్‌ ప్రాంతంలోని రైఫిల్‌ రేంజ్‌ రోడ్‌లోని ఓ కలప షెడ్‌లో బుధవారం మధ్యాహ్నం అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే 12 ఫైరింజన్లు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయతిస్తున్నాయి. ప్రమాదం సంభవించడానికి గల కారణాలతో పాటు ఆస్తినష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా తెలియాల్సి ఉంది.

Kolkata: Fire breaks out at Rifle Range Road, Park Circus, 12 fire tenders present at the spot. #WestBengal pic.twitter.com/nPqsDYJrlV

— ANI (@ANI) May 29, 2019