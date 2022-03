భారీ అగ్ని ప్రమాదం: 12 గంటలైనా మంటలు అదుపులోకి రాలేదు

కోల్‌కతా: నగరంలోని తాంగ్రా ఏరియాలో మెహర్‌ అలీ లేన్‌లో భారీ అగ్రి ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. శనివారం సాయంత్రం ఓ గోడౌన్‌లో చెలరేగిన మంటలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. మంటలు అదుపుచేయడానికి అగ్ని మాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. సుమారు 12 గంటలపాటు మంటలను ఆర్పడానికి యత్నించినా ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో వాటిని అదుపులోకి తీసుకురాలేకపోయారు.

దాంతో తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వస్తుందని డివిజినల్‌ ఫైర్‌ ఆఫీసర్‌ దేబ్‌తాను ఘోష్‌ స్పష్టం చేశారు. ‘ 12 గంటల తర్వాత కూడా మంటలను పూర్తిగా ఆర్పలేకపోయాం. దీంతో మంటలను అర్పడానికి ఇంకా శ్రమిస్తూనే ఉన్నాం. గోడౌన్‌లో ఎక్కువగా మండే లక్షణాలు కల్గిన వస్తువులు ఉండటంతో మంటలను అదుపు చేయడం కష్టంగా మారింది. లోపలికి వెళ్లే అవకాశం లేదు. ఈ ఆపరేషన్‌లో ఇద్దరు ఫైర్‌ సిబ్బంది గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం 15 మంది ఫైర్‌ ఇంజనీర్స్‌ ఘటనా స్థలి వద్ద ఉన్నారు.

The fire has not been completely extinguished even after 10 hours as there are some highly inflammable materials in the godown and we are not able to enter inside. Two fire brigade personnel were injured during the dousing operation: Debtanu Ghosh, Divisional Fire Officer pic.twitter.com/vPYYOthNZx

— ANI (@ANI) March 12, 2022