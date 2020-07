సంచ‌ల‌నాల‌కు చిరునామా, వివాదాల‌కు కేరాఫ్.. ద‌ర్శ‌కుడు రామ్‌గోపాల్ వ‌ర్మ‌. ఆయ‌న‌ తాజాగా తెర‌కెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘ప‌వ‌ర్ స్టార్: ఎన్నిక‌ల ఫ‌లితాల త‌ర్వాత క‌థ‌‌’. ఇందులో అచ్చంగా హీరో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌ను పోలిన వ్యక్తి హీరోగా న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమా నుంచి "గ‌డ్డి తింటావా?" పాట‌ నేడు సాయంత్రం ఐదు గంట‌ల‌కు విడుద‌ల కానుంది. ఇక ఈ పాట‌లో హీరో త‌న గేదెలు, మొక్క‌ల‌ను ఉద్దేశిస్తూ పాడతాడ‌ని ఆర్జీవీ పేర్కొన్నారు. పనిలో పనిగా వర్మ ‘ప‌వ‌ర్ స్టార్’ సినిమాలో ఓ క్యారెక్టర్‌ అంటూ... అతడు ఎవరి పోలికతో అయినా ఉన్నాడా అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

A character from POWER STAR ..Does he resemble anyone ??? pic.twitter.com/qVKa0nNSlb

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 19, 2020