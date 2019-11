సల్మాన్‌ ఖాన్‌ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న బిగ్‌బాస్‌ హిందీ షో సీజన్‌ 13లో.. ప్రస్తుతం ఉన్న కంటెస్టంట్‌లలో కశ్మీరీబాయ్‌ అసీమ్‌ రియాజ్‌ బాగా ఆడుతున్నాడని.. అతనిలో తనను తాను చూసుకుంటున్నానని బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌9 విజేత ప్రిన్స్‌ నారులా పేర్కొన్నారు. హౌజ్‌లో నిజాయితీగా గేమ్‌ ఆడుతూ అతను చూపే తెగువ, ధైర్యం తనకెంతో నచ్చాయని.. అందుకే అతనికి సపోర్ట్‌ చేస్తున్నానంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. అంతేకాక అతనికి గట్స్‌ ఉన్నాయంటూ పొగడ్తలతో ముంచెత్తాడు. వీడియోలో ప్రిన్స్‌ భార్య యువికా చౌదరీ కూడా అసిమ్‌కు సపోర్టు చేస్తూ కనిపించారు. అసిమ్‌ సినీ నేపథ్యం నుంచి ఏమాత్రం రాకపోయినా.. హౌజ్‌లో సెలిబ్రిటీల మధ్య తన మార్క్‌ను చూపిస్తున్నాడని ప్రిన్స్‌ అభిప్రాయపడ్డాడు.

WOW!!! So #PrinceNarula really likes @imrealasim alot and sees himself in #AsimRiaz . Thank you bro for supporting our boy.

Our sher #AsimRiaz is winning over everyone.#WeLoveAsimRiaz #AsimRiazFever #NationWithAsim #AsimWinningHearts #BiggBoss13 @realumarriaz pic.twitter.com/tjB6dVtCrU

— brownboi (@boibrowny) November 28, 2019