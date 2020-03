హూస్టన్‌: కరోనా వైరస్‌ బారినపడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది మరణిస్తుండడం పట్ల ఫేస్‌బుక్‌ వ్యవస్థాపకుడు మార్గ్‌ జుకర్‌బర్గ్, ఆయన భార్య ప్రిస్కిలా చాన్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కరోనా నివారణపై పరిశోధనలకు ఆ ఫౌండేషన్‌కు 25 మిలియన్‌ డాలర్ల (రూ.187.19 కోట్లు) విరాళం ప్రకటించారు.

NEW: Mark Zuckerberg and Priscilla Chan's foundation @ChanZuckerberg is partnering with @gatesfoundation and will donate $25 million to help combat the #coronavirus.@GayleKing spoke exclusively with Mark and Priscilla about the effort. pic.twitter.com/AqiyhqhzaA

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 27, 2020