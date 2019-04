సాక్షి, హైదరాబాద్‌ : బాబు జగ్జీవన్‌రామ్‌ జయంతి సందర్భంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘనంగా నివాళులు అర్పించింది. బాబూ జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్భంగా ఆయనను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుక్రవారం స్మరించుకున్నారు. అణ‌గారిన వ‌ర్గాల అభ్యున్న‌తి కోసం జగ్జీవన్‌ రామ్‌ చేసిన సేవలను వైఎస్‌ జగన్‌ కొనియాడారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.

Remembering Babu Jagjivan Ram on his Jayanthi, a social activist who fought for the welfare and equality of the downtrodden, and brought about representation for them in the Constitution.

