సోదరీమణులందరికీ సెల్యూట్‌: వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌ : అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకుని ప్రతిపక్ష నేత, వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ...మహిళలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సోదరిమణులందరికీ సెల్యూట్‌ అని ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. ‘తల్లి, భార్య, కుమార్తె, సోదరికి నా సెల్యూట్‌. మీ వల్లనే మేమంతా సంతోషంగా, మనశ్శాంతితో మంచి జీవితం గడుపుతున్నామని, మీ గౌరవానికి భంగం కలగకుండా చూసుకుంటామని మేమందరం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం’ అని వైఎస్‌ జగన్‌ ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు.

I salute every mother, wife, daughter and sister. Your presence makes our lives happier, peaceful and better in every way. We pledge to cherish and respect you this day and always. #HappyWomensDay2019

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) 8 March 2019