అల్లిపురం: నైట్, ఈవెనింగ్ కోర్టుల ఏర్పాటును విశాఖపట్నం బార్ అసోసియేషన్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ఈ మేరకు జిల్లా కోర్టు ప్రధాన ద్వారం వద్ద బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం ధర్నా చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు విధులు నిర్వహిస్తున్న న్యాయవాదులకు అదనంగా రాత్రి వేళల్లో కోర్టులు నిర్వహించడం వల్ల కుటుంబ, వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొన్నారు. న్యాయవ్యవస్థలో సంస్కరణలను స్వాగతిస్తున్నప్పటికీ, ఎవరికీ భంగం కలగకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. నిరసనలో బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు నమ్మి సన్యాసిరావు(సన్ని యాదవ్), బార్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ బీవీఆర్ మూర్తి(బాబు), సభ్యులు నాగశ్రీ, మంజులత, కోఆప్టెడ్ సభ్యురాలు పప్పు అనురాధ, జాయింట్ సెక్రటరీ, యాక్టింగ్ సెక్రటరీ గాలి రామిరెడ్డి, సీనియర్ న్యాయవాది పాకా సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు.