TSRTC: సజ్జనార్‌ కీలక నిర్ణయం.. వారికి జీవితాంతం బస్సుల్లో ఫ్రీ

సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్‌ఆర్టీసీ) బస్సులలో ఇటీవల జన్మించిన ఇద్దరు ఆడపిల్లలు తమ ‘బర్త్‌డే’ కానుకగా సంస్థ నుంచి ఉచిత జీవితకాల పాస్‌లను పొందుతున్నారు. నాగర్‌కర్నూల్‌ డిపోకు చెందిన బస్సులో పెద్దకొత్తపల్లి గ్రామ సమీపంలో నవంబర్‌ 30వ తేదీన మొదటి ఆడపిల్ల జన్మించగా, డిసెంబరు 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం సిద్దిపేట సమీపంలో ఆసిఫాబాద్ డిపోకు చెందిన బస్సులో మరొక మహిళ కుమార్తెకు జన్మనిచ్చింది.

ఈ ఇద్దరు మహిళలు ఊహించని విధంగా వారి వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలోపే ప్రసవించడం జరిగింది. టీఎస్‌ఆర్టీసీ సిబ్బంది తోటి ప్రయాణీకుల సహాయంతో వారు పండంటి ఆడబిడ్డలకు జన్మనిచ్చారు. అనంతరం టీఎస్‌ఆర్‌టీసీ సిబ్బంది ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని తల్లులు, నవజాత శిశువులను తదుపరి చికిత్స కోసం 108 అంబులెన్స్‌లో సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించారు. వారు ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.

They are born frequent travellers of @TSRTCHQ!

Two baby girls, born on the moving TSRTC buses recently, gets free lifetime passes from the corporation as their 'birthday' gifts.

