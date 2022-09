ఢిల్లీ లిక్కర్‌ స్కాం కేసు: ఈడీ నోటీసులపై క్లారీటీ.. ఎమ్మెల్సీ కవిత ట్వీట్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఢిల్లీ లిక్కర్‌ స్కాం కేసులో ఈడీ దూకుడు పెంచింది. దేశవ్యాప్తంగా ఐదు రాష్ట్రాల్లో నలభై ప్రాంతాల్లో దర్యాప్తు అధికారులు దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లో పలువురు ప్రముఖుల ఇళ్లలో తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి.

మరోవైపు ఈడీ నుంచి ఎలాంటి తనకు ఎలాంటి నోటీసులు రాలేదని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత స్పష్టం చేశారు. తనపై దుష్ఫ్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఢిల్లీలో కూర్చొని కొందరు ఇలాంటి ప్రచారాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. మీడియా వాస్తవాలను మాత్రమే ప్రసారం చేయాలి. తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం చేసి ప్రజల విలువైన సమయాన్ని వృథా చేయొద్దు. ఎలాంటి ఈడీ నోటీసులు నాకు అందలేదు’’ అని ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు.

The media is being misled by the malicious propaganda of people sitting in Delhi. I request all the media houses to rather utilise your time in showing the truth.

To save some precious time of the TV viewers, I would like to clarify that I have not received any notice.

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) September 16, 2022