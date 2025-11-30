చివరి రోజు భారీగా నామినేషన్లు

నల్లగొండ జిల్లా ఎన్జీ కొత్తపల్లిలో రాత్రి 8 వరకు అభ్యర్థుల నిరీక్షణ
సాయంత్రం 5 తర్వాతా క్యూలైన్లో ఉండటంతో కొనసాగిన ప్రక్రియ
మంచి రోజు కావడంతో బారులుతీరిన అభ్యర్థులు
తొలి విడత పంచాయతీకి ముగిసిన నామినేషన్లు
నేటి నుంచి రెండో విడత షురూ..
సాక్షి, హైదరాబాద్: గ్రామ పంచాయతీ తొలివిడత ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల దాఖలు చివరిరోజైన శనివారం భారీ స్పందన కనపడింది. గురు, శుక్రవారాల్లో అంతంత మాత్రంగానే నామినేషన్లు దాఖలు కాగా, చివరిరోజు పోటాపోటీగా నామినేషన్లు వేశారు. ఆఖరు రోజు సమర్పించిన నామినేషన్లకు సంబంధించి అన్ని జిల్లాల నుంచి శనివారం అర్ధరాత్రి వరకు కూడా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ)కి పూర్తిస్థాయి సమాచారం చేరలేదు. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యస్థానాలకు రాత్రి 8, 9 గంటల దాకా కూడా అభ్యర్థుల నామినేషన్ల దాఖలు సాగింది.
శనివారం మంచిరోజు కావడంతోపాటు మధ్యాహ్నం తర్వాత శుభముహూర్తం ఉండడంతో నామినేషన్ల సమర్పణకు పెద్దసంఖ్యలో అభ్యర్థులు పంచాయతీ కార్యాలయాలకు చేరుకున్నారు. శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నామినేషన్లు వేసేందుకు క్యూలో ఉన్న వారికి టోకెన్లు ఇచ్చి కూర్చోబెట్టినట్టు అధికారవర్గాల సమాచారం. అర్ధరాత్రి వరకు కూడా మొత్తం ఎన్ని నామినేషన్లు పడ్డాయనే దానిపై స్పష్టమైన సంఖ్య తెలియరాలేదు.
చివరిరోజు సర్పంచ్ పదవికి 20వేలకు పైగా, వార్డు సభ్యుల పదవికి 50వేలకు పైగా నామినేషన్లు దాఖలైనట్లు అంచనా. దీనిపై ఆదివారం స్పష్టత వస్తుందని అధికారులు చెప్పారు. వచ్చేనెల 11న మొదటి దశలో 4,236 పంచాయతీల్లోని సర్పంచ్పదవులు, 37,440 వార్డు సభ్య స్థానాలకు గాను ఎన్నికలు జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆదివారం ఈ నామినేషన్ల పరిశీలనకు జిల్లా అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. తిరస్కరణకు గురైన నామినేషన్లపై సోమవారం అప్పీలు చేసుకునే వీలు కల్పించారు. డిసెంబర్3న మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఉంది.
నేటి నుంచి రెండో విడత నామినేషన్లు
డిసెంబర్ 14న జరగనున్న రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం ఆదివారం నుంచి మూడురోజుల పాటు నామినేషన్ల స్వీకరణకు అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తిచేశారు. ఈ విడతలో 4,333 సర్పంచ్ పదవులకు, 38,350 వార్డుసభ్యస్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
నామినేషన్లు ఇలా..
పదవి జీపీలు తొలిరోజు రెండోరోజు
సర్పంచ్ 4,236 3,242 4,901
వార్డులు 37,440 1,821 9,643