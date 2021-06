సౌథాంప్టన్‌: ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మైకేల్ వాన్ టీమిండియాపై మరోసారి తన అక్కసును వెల్లగక్కాడు. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా టీమిండియాను తక్కువ చేస్తూ మాట్లాడే వాన్.. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్‌ను ఉద్దేశించి కోహ్లీ సేనపై ట్విటర్‌ వేదికగా విషం చిమ్మాడు. డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌ ఇంగ్లండ్‌లో కాకుండా మరో చోట జరిగి ఉంటే, ఈ పాటికే న్యూజిలాండ్‌ విజేతగా నిలిచేదని ట్వీట్‌ చేశాడు. వాన్.. ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇదే తొలిసారేమీ కాదు. భారత ఆస్ట్రేలియా పర్యటన నుంచి తాజా డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ వరకు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా భారత్‌ను టార్గె్‌ట్‌ చేస్తూ వస్తున్నాడు. అయితే, ఈసారి అభిమానులు కూడా తమదైన శైలిలో వాన్‌కు చురకలంటించారు.

If this #worldtestchampionshipfinal been played up north they wouldn’t have missed a minutes play … #Justsaying #INDvsNZ !! NZ would have been champions by now … 😜

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 22, 2021