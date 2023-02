Virat Kohli: టీమిండియా స్టార్‌ ప్లేయర్‌, రన్‌ మెషీన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో చరిత్ర సృష్టించేందుకు 64 పరుగుల దూరంలో ఉన్నాడు. ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌లో అన్ని ఫార్మాట్లలో ఇప్పటి దాకా 546 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 24936 పరుగులు చేసిన కింగ్‌.. BGT 2023లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 9 నుంచి ఆస్ట్రేలియాతో ప్రారంభంకాబోయే తొలి టెస్ట్‌లో మరో 64 పరుగులు చేస్తే, అత్యంత వేగంగా పాతిక వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డుల్లోకెక్కుతాడు.

Virat Kohli just 64 runs away to becomes fastest player in history to have completes 25000 runs in international cricket.

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 6, 2023