టీమిండియాతో జరిగే వరల్డ్‌ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ 2021-23 ఫైనల్లో (జూన్‌ 7-11 వరకు లండన్‌లోని కెన్నింగ్‌స్టన్‌ ఓవల్‌) టీమ్‌ ఆస్ట్రేలియా ప్రత్యేక జెర్సీతో బరిలోకి దిగనుంది. ప్రతిష్టాత్మక మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ జట్టు ధరించబోయే జెర్సీని ఆ జట్టు స్టార్‌ ఓపెనర్‌ ఉస్మాన్‌ ఖ్వాజా రివీల్‌ చేశాడు. ప్రత్యేక జెర్సీతో తీసుకున్న సెల్ఫీని ఖ్వాజా ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ట్వీట్‌కు క్యాప్షన్‌గా.. అబద్దం ఆడటం లేదు, ఈ జెర్సీ గ్యాంగ​్‌స్టా అంటూ కామెంట్‌ జోడించాడు.

Not gonna lie. These vest are gangsta 🔥. World Test Championship. #straya🇦🇺🦘🪃 #loveavest #prizedpossession #wtc #gonnaneedit❄️ pic.twitter.com/wr6npGJs38

— Usman Khawaja (@Uz_Khawaja) May 23, 2023