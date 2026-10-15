 ఆసీస్‌తో రెండో టెస్టుకు సౌతాఫ్రికా జ‌ట్టు ప్ర‌క‌ట‌న‌; అత‌డిపై వేటు! | Tristan Stubbs Dropped-SA-Announce-17-Member-Squad-2nd Test Vs AUS | Sakshi
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ఆసీస్‌తో రెండో టెస్టుకు సౌతాఫ్రికా జ‌ట్టు ప్ర‌క‌ట‌న‌; అత‌డిపై వేటు!

Oct 15 2026 2:03 PM | Updated on Oct 15 2026 2:32 PM

Tristan Stubbs Dropped-SA-Announce-17-Member-Squad-2nd Test Vs AUS

Photo Credit: Twitter

సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన తొలి టెస్టులో అనూహ్య ప‌రాజ‌యం చ‌విచూసిన సౌతాఫ్రికా రెండో టెస్టులో ఆ త‌ప్పును పున‌రావృతం చేయ‌కూడ‌ద‌ని భావించింది. ఈ నేప‌థ్యంలోనే  సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు (సీఎస్ఏ) రెండో టెస్టుకు 17 మందితో కూడిన జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించింది. తొలుత 18 మందితో ప్ర‌క‌టించాల‌నుకున్న‌ప్ప‌టికీ, చివ‌రి నిమిషంలో టోనీ డీజార్జి అందుబాటులోకి రాక‌పోవ‌డంతో అత‌డి పేరును జ‌ట్టు నుంచి తొల‌గించి అప్‌డేట్ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. 

తొలి టెస్టులో బ్యాటింగ్‌లో దారుణంగా విఫ‌ల‌మైన ట్రిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్‌పై వేటు ప‌డ‌గా, అత‌డి స్థానంలో మాథ్యూ బ్రీట్జ్‌కేను ఎంపిక చేసింది. కాగా డ‌ర్బ‌న్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన తొలి టెస్టులో స్ట‌బ్స్ రెండు ఇన్నింగ్స్‌లు క‌లిపి కేవ‌లం 33 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే చేశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 32 ప‌రుగులు చేసిన స్ట‌బ్స్.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కేవ‌లం ఒక్క ప‌రుగు మాత్ర‌మే చేసి ఔట‌య్యాడు. 

మ‌రోవైపు మాథ్యూ బ్రీట్జ్‌కే 2025లో జింబాబ్వేతో జ‌రిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌లో ఆఖ‌రిసారిగా ఆడాడు. ఓవ‌రాల్‌గా రెండు టెస్టులు ఆడిన మాథ్యూ 14 ప‌రుగులు చేశాడు. అయితే ప్ర‌స్తుతం ఫ‌స్ట్‌క్లాస్ క్రికెట్ ఆడుతున్న మాథ్యూ బ్రీట్జ్‌కే మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నాడ‌ని, అందుకే రెండో టెస్టుకు అత‌డిని ఎంపిక చేసిన‌ట్లు ప్రొటీస్ హెడ్‌కోచ్ శుక్రి కొన్‌రాడ్ స్ప‌ష్టం చేశాడు. 

ఇక రెండో టెస్టుకు కైల్ వెరిన్నే స్థానంలో రియాన్ రికిల్‌ట‌న్ వికెట్ కీపింగ్ బాధ్య‌త‌లు తీసుకోనున్నాడు. దీంతో కైల్ వెరిన్నె రెండో టెస్టుకు బెంచ్‌కు ప‌రిమిత‌మ‌య్యే అవ‌కాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కైల్ వెరిన్నే తాను ఆడిన గ‌త 13 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఒక్క ఫిఫ్టీ కూడా సాధించ‌లేక‌పోయాడు. ఓవ‌రాల్‌గా మాథ్యూ బ్రీట్జ్‌కే 50 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 1280 ప‌రుగులు సాధించాడు.

ఇక తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా 214 ప‌రుగుల భారీ తేడాతో సౌతాఫ్రికాపై విజయాన్ని అందుకుంది. మాట్ రెన్‌షా (తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 190, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 82) వీరోచిత పోరాటం చేయ‌గా, ఆసీస్ బౌల‌ర్లు స‌మిష్టి ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో జ‌ట్టుకు విజ‌యాన్ని అందించారు. ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య రెండో టెస్టు అక్టోబ‌ర్ 18 నుంచి గెబెర్హా వేదిక‌గా జ‌ర‌గ‌నుంది.

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