 యూఎస్‌ఏ ప్లేయర్‌ను ట్రేడ్‌ చేసుకున్న ముంబై ఇండియన్స్‌ | TARA NORRIS HAS BEEN TRADED TO MUMBAI INDIANS FOR WPL 2027 | Sakshi
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యూఎస్‌ఏ ప్లేయర్‌ను ట్రేడ్‌ చేసుకున్న ముంబై ఇండియన్స్‌

Oct 12 2026 5:00 PM | Updated on Oct 12 2026 5:07 PM

TARA NORRIS HAS BEEN TRADED TO MUMBAI INDIANS FOR WPL 2027

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మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (WPL) 2027 సీజన్‌కు ముందు ముంబై ఇండియన్స్‌లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. అమెరికా ఎడమచేతి వాటం పేసర్‌ తారా నోరిస్‌ను ఆ జట్టు యూపీ వారియర్జ్‌ నుంచి ట్రేడ్‌ చేసుకుంది. నోరిస్‌ను ఎంఐ తన పాత ధర రూ.10 లక్షలకే సొంతం చేసుకుంది. 

ఎంఐ-వారియర్జ్‌ మధ్య నగదు రూపంలో ఈ ట్రేడ్‌ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. తొలుత వారియర్జ్‌ రిటెన్షన్‌ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న నోరిస్‌.. తాజా ఒప్పందంతో ముంబై ఇండియన్స్‌కు మారింది. మినీ వేలానికి ముందు జరిగిన ఈ మార్పు వారియర్జ్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ జట్ల కూర్పుపై ప్రభావం చూపనుంది.

ఎంఐకు లబ్ది
నోరిస్‌ చేరికతో ముంబై ఇండియన్స్‌కు లబ్ది చేకూర్చనుంది. ఇప్పటికే పటిష్టంగా ఉన్న ఆ జట్టు బౌలింగ్‌ విభాగానికి నోరిస్‌ రూపంలో మరో ప్రత్యామ్నాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. 2027 డబ్ల్యూపీఎల్‌ సీజన్‌ కోసం జట్ల కూర్పు జరుగుతున్న వేళ నోరిస్‌ చేరిక ఎంఐకు తప్పకుండా కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది.

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