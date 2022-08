ఇంగ్లండ్‌ సీనియర్‌ పేసర్‌ స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ లార్డ్స్‌ వేదికగా అరుదైన ఫీట్‌ సాధించాడు. సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టులో కైల్‌ వెరిన్నేను ఔట్‌ చేయడం ద్వారా లార్డ్స్‌లో 100వ వికెట్‌ అందుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో లార్డ్స్‌ వేదికలో వంద వికెట్ల మైలురాయిని అందుకున్న రెండో ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్‌గా బ్రాడ్‌ నిలచాడు. ఇంతకముందు ఇంగ్లండ్‌ స్టార్‌ జేమ్స్‌ అండర్సన్‌(117 వికెట్లు) ఈ ఘనత అందుకున్నాడు.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఒకే వేదిక(క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌లో)పై 100 వికెట్లు తీసిన నాలుగో బౌలర్‌గా స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో ముత్తయ్య మురళీధరన్‌ ఏకంగా మూడు వేదికల్లో మూడుసార్లు వంద వికెట్ల మార్క్‌ను అందుకొని తొలి స్థానంలో ఉండగా.. ఆ తర్వాత జేమ్స్‌ అండర్సర్‌, రంగనా హెరాత్‌లు ఉన్నారు. తాజాగా వీరి సరసన స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ చేరాడు.

టెస్టుల్లో ఒకే వేదికలో 100 వికెట్లు తీసిన బౌలర్లు:



►ముత్తయ్య మురళీధరన్‌-( సింహాళి స్పోర్ట్స్‌క్లబ్‌, కొలంబో.. 166 వికెట్లు, అసిగిరియా స్టేడియం, కాండీ.. 117 వికెట్లు, గాలే స్టేడియం..111 వికెట్లు)



►జేమ్స్‌ అండర్సన్‌(లార్డ్స్‌ స్టేడియం.. 117 వికెట్లు)



►రంగనా హెరాత్‌(గాలె స్టేడియం.. 102 వికెట్లు)

►స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ (లార్డ్స్‌ స్టేడియం.. 102 వికెట్లు)

ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో దక్షిణాఫ్రికాకు భారీ ఆధిక్యం లభించింది. మ్యాచ్‌ రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి సఫారీ జట్టు తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 7 వికెట్ల నష్టానికి 289 పరుగులు చేసింది. దాంతో దక్షిణాఫ్రికా ప్రస్తుతం 124 పరుగుల ఆధిక్యంలో నిలిచింది. సారెల్‌ ఎర్వీ (73) అర్ధ సెంచరీ చేయగా, ఎల్గర్‌ (47), కేశవ్‌ మహరాజ్‌ (41), మార్కో జాన్సెన్‌ (41 బ్యాటింగ్‌) రాణించారు. బెన్‌ స్టోక్స్‌కు 3 వికెట్లు దక్కాయి.

అంతకు ముందు ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరు 116/6తో ఆట కొనసాగించిన ఇంగ్లండ్‌ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 165 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఒలీ పోప్‌ (73) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. పేస్‌ బౌలర్‌ రబడాకు 5 వికెట్లు దక్కగా, నోర్జే 3 వికెట్లు తీశాడు.

#ENGvSA#StuartBroad became only the fourth bowler to take 100 Test wickets at a single venue after Muttiah Muralitharan, Rangana Herath, and James Anderson.

