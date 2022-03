స్పిన్ మాంత్రికుడు, క్రికెట్‌ దిగ్గజం షేన్‌ వార్న్‌ ఈనెల (మార్చి) 4న థాయ్‌లాండ్‌లోని తన విల్లాలో అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇవాళ (మార్చి 20) వార్న్‌ భౌతిక దేహానికి కుటుంబసభ్యులు, అత్యంత ఆప్తుల నడుమ ప్రైవేట్ ఫ్యునరల్ నిర్వహించారు. మెల్‌బోర్న్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి కేవలం 80 మంది మాత్రమే హాజరయ్యారు. వీరిలో వార్న్ తల్లిదండ్రులు కీత్, బ్రిగెట్‌, అతడి ముగ్గురు పిల్లలు, వార్న్‌కు ఆన్‌ ఫీల్డ్‌లో అత్యంత ఆప్తులైన గ్లెన్‌ మెక్‌గ్రాత్‌, మార్క్‌ వా, ఆండ్రూ సైమండ్స్‌, మైకేల్‌ క్లార్క్‌, మార్క్‌ టేలర్‌, ఆసీస్‌ మాజీ పేసర్‌ మెర్వ్‌ హ్యూస్‌, ఆసీస్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ అలన్‌ బోర్డర్‌, ఇంగ్లండ్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ మైకేల్ వాన్‌ తదితరులు ఉన్నారు.

Shane Warne's family and friends bid the cricketing legend farewell at a private memorial service at the St Kilda Football Club in Melbourne

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 20, 2022