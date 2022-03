AUS Vs PAK 2nd Test: డీఆర్‌ఎస్‌ విషయంలో ప్రత్యర్ధి బ్యాటర్‌ అభిప్రాయాన్ని కోరిన విచిత్ర ఘటన పాకిస్థాన్‌-ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య కరాచీ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. తొలి రోజు ఆటలో భాగంగా ఆసీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్ సాగుతుండగా (ఇన్నింగ్స్ 70.3వ ఓవర్) స్టీవ్ స్మిత్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. పాక్ స్పిన్నర్ నౌమన్ అలీ వేసిన బంతి స్టీవ్‌ స్మిత్ ప్యాడ్‌కు తాకడంతో పాక్‌ ఆటగాళ్లంతా ఎల్బీ కోసం అప్పీల్ చేశారు. అయితే అంపైర్ ఆ అప్పీల్‌ను తిరస్కరించి నాటౌట్‌ అని తల ఊపాడు.

