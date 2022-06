ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో వరుసగా రెండు టెస్ట్‌ల్లో ఓడి 3 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 0-2 తేడాతో చేజార్చుకున్న న్యూజిలాండ్‌ జట్టుకు మరో షాక్‌ తగిలింది. రెండో టెస్ట్‌లో ఆడిన ఆ జట్టు స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ మైకేల్‌ బ్రేస్‌వెల్‌ కరోనా బారిన పడినట్లు న్యూజిలాండ్‌ క్రికెట్‌ వర్గాలు బుధవారం వెల్లడించాయి. దీంతో బ్రేస్‌వెల్‌ చివరిదైన మూడో టెస్ట్‌ (జూన్ 23) ఆడటం ఆనుమానంగా మారింది.బ్రేస్‌వెల్‌ను వారం రోజుల పాటు ఐసోలేషన్‌లో ఉండేందుకు తరలించినట్లు న్యూజిలాండ్‌ క్రికెట్‌ అధికారులు ప్రకటించారు. తొలి టెస్ట్‌ సందర్భంగా గాయపడిన కొలిన్ గ్రాండ్‌హోమ్‌కు బ్రేస్‌వెల్‌ రీప్లేస్‌మెంట్‌గా వచ్చాడు.

