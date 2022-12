IPL 2023 Mini Auction- Delhi Capitals: ‘‘ఫిల్‌ సాల్ట్‌ మంచి బ్యాటర్‌, వికెట్‌ కీపర్‌ కూడా! అయితే మా కెప్టెన్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ రూపంలో మాకు వికెట్‌ కీపర్‌ ఉన్నాడు. కాబట్టి సాల్ట్‌ను కేవలం బ్యాటర్‌గానే ఉపయోగించుకుంటాం’’ అని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌ అజిత్‌ అగార్కర్‌ అన్నాడు.

కాగా కొచ్చి వేదికగా శుక్రవారం జరిగిన ఐపీఎల్‌-2023 మినీ వేలంలో ఢిల్లీ ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు ఫిల్‌ సాల్ట్‌ కోసం 2 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసింది. టీ20 ప్రపంచకప్‌-2022 గెలిచిన జట్టులో సభ్యుడైన ఈ 26 ఏళ్ల బ్యాటర్‌ను తమ సొంతం చేసుకుంది.

ఓపెనర్‌గా రాణించగల సాల్ట్‌ టీ20 కెరీర్‌లో ఇప్పటి వరకు 167 మ్యాచ్‌లు ఆడి 3817 పరుగులు చేశాడు. అయితే, ఇంతవరకు అతడికి ఐపీఎల్‌లో ఆడిన అనుభవం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో అజిత్‌ అగార్కర్‌ మాట్లాడుతూ.. సాల్ట్‌ గొప్ప బ్యాటర్‌ అంటూ కొనియాడాడు.

అయితే, పంత్‌ ఉన్న కారణంగా సాల్ట్‌ను వికెట్‌ కీపర్‌గా చూసే అవకాశం లేదన్నాడు. ఇక ఇషాంత్‌ శర్మ గురించి చెబుతూ.. ‘‘అనుభవజ్ఞుడైన ఢిల్లీ ప్లేయర్‌ ఇషాంత్‌ శర్మ మాతో ఉన్నాడు. తన కెరీర్‌లో ఎలాంటి అద్భుతాలు చేశాడో అందరికీ తెలుసు. అతడు మా జట్టులో ఉండటం సంతోషకరం’’ అని హర్షం వ్యక్తం చేశాడు.

📹| Our Assistant Coach Ajit Agarkar spoke to us when we completed the signings of Phil Salt and Ishant Sharma, and his experience of being at the Auction table for the first time 🗣️#YehHaiNayiDilli #TATAIPLAuction #IPL2023Auction | @imAagarkar pic.twitter.com/IV20LRB7qi

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) December 23, 2022