క్రికెట్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకుని ఉన్నత చదువులు చదివిన వారి సంఖ్య వేళ్లపై లెక్కపెట్టవచ్చు. భారత క్రికెట్‌లో అయితే ఆ సంఖ్య మరీ తక్కువనే చెప్పాలి. భారత క్రికెట్‌ ఖ్యాతిని ఖండాంతరాలు వ్యాపింపజేసిన సచిన్ టెండూల్కర్, విరాట్ కోహ్లి వంటి దిగ్గజాలు కనీసం డిగ్రీ కూడా చదవలేదు. ఈ మధ్య జనరేషన్‌లో టీమిండియా తరఫున రాణించి, మేటి బౌలర్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న ఓ క్రికెటర్‌ లేటు వయసులో చదువుపై దృష్టి సారించాడు.

రిటైర్మెంట్ తర్వాత డిగ్రీ, పీజీ పూర్తి చేసి చదువు మధ్యలోనే ఆపేసిన చాలామంది క్రికెటర్లకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు. అతనే టీమిండియా మాజీ పేసర్‌, భారత మాజీ బౌలింగ్‌ కోచ్‌ వెంకటేశ్‌ ప్రసాద్‌. కర్ణాటకకు చెందిన వెంకటేశ్‌ ప్రసాద్ ఇటీవలే ప్రతిష్టాత్మక లండన్‌ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ మేనేజ్ మెంట్‌లో పీజీ పట్టా పొందాడు.

Never stop learning, because life never stops teaching.

It was an honour and privilege to receive PG Cert in International Sports Management from @UoLondon .

Look forward to contributing more in the field of Sports. pic.twitter.com/NYkdxQ1QK1

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) July 15, 2022