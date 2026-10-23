 సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లిన అనాహత్‌.. తొలి భారత ప్లేయర్‌గా చరిత్ర | Anahat Singh Scripts History-Become-1st-Indian-Reach Gold Event Semifinal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లిన అనాహత్‌.. తొలి భారత ప్లేయర్‌గా చరిత్ర

Oct 23 2026 10:32 AM | Updated on Oct 23 2026 10:48 AM

Anahat Singh Scripts History-Become-1st-Indian-Reach Gold Event Semifinal

అమెరికాలోని రెడ్‌వుడ్‌ సిటీలో జరుగుతున్న సిలీకాన్‌ వ్యాలీ ఓపెన్‌ గోల్డ్‌ లెవెల్‌ అంతర్జాతీయ టోర్నీలో భారత స్క్వాష్ సంచ‌ల‌నం అనాహత్‌ సింగ్ సెమీఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో ప్ర‌పంచ 15వ ర్యాంకర్‌  అనాహ‌త్ 3-2( 4-11, 11-8,4-11, 11-2, 11-5) తేడాతో ప్రపంచ 14వ ర్యాంకర్‌ సల్మా హనీ (ఈజిప్ట్‌)ని చిత్తుగా ఓడించింది.

త‌ద్వారా గోల్డ్ లెవెల్ టోర్నీలో సెమీస్‌లో అడుగుపెట్టిన తొలి భార‌త ప్లేయ‌ర్‌గా అనాహ‌త్ సింగ్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది. ఇక సెమీస్‌లో అనాహ‌త్.. మ‌లేషియాకు చెందిన ప్ర‌పంచ నాలుగో ర్యాంక‌ర్ శివ‌సంగారి సుబ్ర‌మ‌ణియ‌మ్‌ను ఎదుర్కోనుంది. కాగా ఇటీవ‌లే జ‌రిగిన‌ ఆసియా గేమ్స్‌లో అనాహ‌త్ ఫైన‌ల్లో సుబ్ర‌మ‌ణియ‌మ్ చేతిలో ఓట‌మిపాలై ర‌జతానికి ప‌రిమిత‌మైంది.

అంత‌క‌ముందు గురువారం ఉదయం జరిగిన రెండో రౌండ్‌లో అనాహ‌త్ త‌న కెరీర్‌లోనే అతిపెద్ద, అతిగొప్ప విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. ఈజిప్ట్‌ దిగ్గజం, వరుసగా 8 సార్లు ప్రపంచ చాంపియన్‌గా నిలిచిన నూర్‌ ఎల్‌ షెర్బినిపై అనాహత్‌ వరుస గేముల్లో గెలిచి పెను సంచలనం సృష్టించింది. 

రెండో రౌండ్‌లో అనాహత్‌ ఈ అద్భుతం చేసింది. 18 ఏళ్ల అనాహత్‌ 30 నిమిషాల్లో 11–8, 11–8, 11–7తో టాప్‌ సీడ్, ప్రపంచ 3వ ర్యాంకర్‌ నూర్‌ షెర్బినిని బోల్తా కొట్టించి క్వార్టర్‌ ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది.

 

ఇదీ చదవండి: 

రెండో టీ20కి ఇషాన్ కిషన్ దూరం.. వైభవ్‌కు చాన్స్‌!

అద‌ర‌గొడుతున్న పారా అథ్లెట్లు.. ప‌త‌కాల సెంచ‌రీ కొట్టిన భార‌త్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘అక్క’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ కీర్తి సురేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

గజరాజులు తిరుగు ప్రయాణం...నగరవాసుల భావోద్వేగం
photo 3

'ఐఫా'అవార్డుల విలేకరుల సమావేశంలో బాలీవుడ్ నటులు సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా సద్దుల బతుకమ్మ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలో సందడిగా దత్తన్న అలయ్‌ బలయ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
AP State Election Commission Rescheduling of Municipal Elections 1
Video_icon

మున్సిపల్ ఎన్నికల రీషెడ్యూల్ పోలింగ్ ఎప్పుడంటే..?
Debate On TDP Goons Attack On YSRCP Candidates 2
Video_icon

ఇది కదా అసలు దండుపాళ్యం బ్యాచ్ అంతా రక్తమయం
Viral Video | Kadapa ZP Nomination Centre 3
Video_icon

నామినేషన్ సెంటర్ లో బయటపడ్డ TDP బాగోతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 4
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 5
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Advertisement
 